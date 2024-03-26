Cómo Maduro bloqueó a Machado y escogió a los candidatos que enfrentará en las elecciones venezolanas

Video "Maduro sabe que en una elección frente a mí va a perder": María Corina Machado tras ser inhabilitada

En una conferencia de prensa celebrada en Caracas en la mañana del martes, la candidata presidencia venezolana inhabilitada María Corina Machado, pidió a los venezolanos “serenidad y firmeza” al denunciar que el régimen de Nicolás Maduro había elegido a los candidatos que el mandatario enfrentará en las elecciones que se celebrarán el 28 de julio.

“Así de débil estará este régimen que se niega a medirse con una mujer académica de 80 años”, dijo Machado el martes en referencia a Corina Yoris, la candidata a la que ella había designado el pasado viernes, ante la imposibilidad de superar la polémica inhabilitación que le impuso el gobierno tiempo atrás.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora venezolana, denunció que las autoridades electorales les impidieron registrar la postulación de Yoris antes del vencimiento del plazo para hacerlo.

Machado también denunció que la represión, incluyendo amenazas en su contra, había “aumentado de manera brutal” en las últimas horas, y advirtió que aún así seguirá luchando hasta que se celebren elecciones “limpias y libres” en Venezuela.

Por qué no se pudo inscribir Yoris como candidata de la oposición

En días previos la PUD informó que la página internet del Consejo Nacional Electoral (CNE) mantuvo bloqueado el ingreso al sistema de postulaciones electrónicas a los representantes de las organizaciones políticas Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y Un Nuevo Tiempo (UNT), las únicas habilitadas por la autoridad electoral para registrar candidatos por ese sector de la oposición.

“Hemos agotado todas las posibilidades”, dijo Yoris el lunes en una conferencia de prensa en la que detalló sus intentos fallidos de registrar, tanto electrónicamente como personalmente, su candidatura.

“No es sólo el nombre de Corina Yoris lo que se niega, sino el nombre de cualquier ciudadano que quiera postularse”, afirmó Yoris, quien no logró que sus documentos fueran recibidos en persona por el CNE, pese a que horas antes había recibido a Maduro para completar su inscripción.

El CNE se negó a extender el plazo de inscripciones y no ha explicado por qué su sistema registraba los fallos que impidieron inscribir la candidatura opositora.

Por qué Machado nombró una candidata sustituta

Machado obtuvo una victoria aplastante en unas primarias celebradas en octubre, pese a que sobre ella hay una inhabilitación política de sus tiempos de parlamentaria.

El viernes pasado, Machado dejó la candidatura en manos de Yoris, de 80 años, una licenciada en filosofía y letras, miembro de la Academia Venezolana de la Lengua y quien hasta hace solo días había sido una figura desconocida en el mundo político venezolano.

Yoris fue parte de la comisión que organizó las elecciones primarias de la oposición ganadas por Machado con más del 90% de los votos.

La Contraloría había inhabilitado en 2015 a Machado para ejercer cargos de elección popular por un año, pero el Tribunal Supremo la extendió hasta el año 2030, pese a que sobre ella no hay sentencia firme en un tribunal, como indica la ley.

¿No habrá oposición a Maduro en las elecciones?

No estará Machado ni Yoris, que representan el sector mayoritario de la oposición, el más enfrentado al gobierno de Maduro, pero sí estarán otros candidatos, algunos de los cuales no son considerados como verdaderos contrincantes del chavismo.

Hay 12 candidatos de esos sectores de la oposición que, además, no cuentan con respaldo popular (incluyendo un pastor evangélico, un comediante y un exalcalde de Caracas). Ninguno de ellos experimentó los problemas de Yoris a la hora de registrar sus nombres.

Entre la oposición venezolana hay varias vertientes que parecían haber logrado sus crónicos problemas de fragmentación con las pasadas primarias y la candidatura de Machado.

De todas maneras, los candidatos deberán esperar si su postulación es aceptada por el CNE, algo que puede ser usado como filtro adicional para poner obstáculos a los opositores a Maduro.

Manuel Rosales, el candidato de última hora

Una candidatura que promete generar una gran polémica es la que presentó a última hora del lunes el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, tras retirarle el respaldo a Yoris, en medio de las dificultades que experimentaba para inscribirse.

Rosales está siendo criticado por algunos dentro de la oposición por haber fragmentado el bloque antiMaduro.

“Ayer (lunes) en la noche hasta los últimos minutos estuvimos insistiendo en la posibilidad de inscribir la candidatura que anteriormente se había escogido (la de Yoris) y no fue posible hacerlo y faltaban pocos minutos cuando decidí entre irme al Zulia a vivir en la comodidad como gobernador del estado o salir a darle la cara a Venezuela”, indicó Rosales en una conferencia de prensa la mañana del martes.

Rosales aseguró que “no vengo a sustituir a nadie, no vengo a quitarle el liderazgo a nadie, no vengo a apartar a nadie", lo que abre la posibilidad de que la suya sea la candidatura en torno a la cual se unan quienes apoyan a María Corina Machado.

Hasta ahora la proscrita líder opositora no ha expresado la estrategia a seguir frente a Rosales, quien no explicó cómo logró acceder al sistema de postulaciones del CNE cuando estaba bloqueado.

Maduro busca un tercer mandato

Contrario a los problemas de la plataforma opositora de Machado, Maduro no tuvo contratiempos para inscribir su candidatura, al punto que la gestión protocolar se convirtió en un evento de campaña con la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) rodeada de sus seguidores a la espera de que llegara manejando su propio vehículo.

En ese evento, Maduro calificó a la PUD de un títere de las “elites extrajeras” y les dijo que “el 28 de julio habrá elecciones, con ustedes o sin ustedes”, obviando las trabas que el propio CNE le puso a la nombrada por Machado como su sucesora.

Pero a la multitudinaria manifestación que recibió a Maduro durante su inscripción, las encuestas muestran que sufre de una gran impopularidad y que experimentaría una derrota aplastante si a los votantes venezolanos se les da la oportunidad de participar en elecciones libres y justas.

Qué pasó con los acuerdos de Barbados con EEUU

Maduro ha logrado impedir que sus principales oponentes se presenten en las elecciones, mientras negocia y luego incumple las garantías electorales mínimas prometidas al gobierno de Estados Unidos a cambio del alivio de las sanciones petroleras.

El gobierno de Biden, con los llamados Acuerdos de Barbados entre gobierno y la posición venezolana, dijo en enero que permitirá que las flexibilizaciones de las sanciones petroleras contra Venezuela expiren en abril si se producían elecciones libres y justas.

En octubre, la plataforma Unitaria suscribió el acuerdo de Barbados, el cual contemplaba trabajar en un plan que generase condiciones políticas igualitarias para realizar elecciones presidenciales libres.