Es falso que en Japón abrió un restaurante que sirve carne humana y que ese país aprueba el canibalismo, como dicen en redes

Circulan publicaciones en TikTok, Instagram y Facebook con la afirmación falsa de que en Japón abrió sus puertas un restaurante que ofrece carne humana, porque supuestamente “ese país en su legislación permite el consumo de este producto”. Pero no es así.

Comprobamos la falsedad con la respuesta a elDetector de la embajada de Japón en Washington DC, con búsquedas de palabras clave en Google y al identificar el origen de la afirmación, pues proviene de un contenido publicado en una página web humorística.

“El primer restaurante que sirve carne humana abrió sus puertas en las ciudades de Tokio, en Japón, país que en su legislación permite el consumo de este producto, según una [sic] artículo publicado en el sitio de noticias mexicano Publimetro”, se lee en una publicación de Facebook”.

En los posts también se afirma que Japón “permite en su legislación el consumo de este producto [la carne humana]”. Desde la embajada de Japón en Washington DC, respondieron por correo electrónico a elDetector, el 7 de febrero de 2024, que no hay en Japón ningún restaurante que sirva carne humana. Y sobre la supuesta legislación que permitiría su consumo, apuntaron que “es demasiado ridículo incluso para responder. De ninguna manera”. La embajada ya había desmentido en 2018 que ese país permitiera el canibalismo.

Con una búsqueda con palabras clave (inglés y español), no hallamos informaciones oficiales o de medios de comunicación de reconocida credibilidad que reseñen la inauguración del “primer restaurante que sirve carne humana”.

Lo que sí encontramos es que Snopes, miembro como elDetector de la Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN, por sus siglas en inglés), verificó en 2017 la misma afirmación y encontró que su origen estaba en un texto publicado el 12 de julio de 2016 en una web humorística (hacen bromas , noticias patrocinadas y “regalos originales”, según su sección para anunciantes).

“El artículo falso de La Voz Popular se combinó con elementos de un chiste del Día de los Inocentes de 2016 (sobre la supuesta aprobación del gobierno japonés de la primera tienda de fideos 'éticos' de carne humana)”, explica Snopes.

Conclusión

Es falso que en Tokio se inauguró “el primer restaurante que sirve carne humana” y que en Japón se permite ese tipo de consumo, como afirman en redes sociales. La embajada de Japón en Washington DC dijo a elDetector que “de ninguna manera” estaba permitido. La desinformación circula, al menos, desde 2017 y partió de una web que produce contenidos humorísticos. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

