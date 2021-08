Gobierno volverá a procesar miles de solicitudes de asilo y visa U rechazadas por ‘espacios en blanco’

“De manera exagerada están rechazando más trámites que antes. No sabemos a qué se debe, pero un espacio en blanco, un casillero que no se llena o no se pone nada porque simplemente no aplica al inmigrante que pide un beneficio, es suficiente para que la USCIS (Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración) rechace la petición”, dijo en esa ocasión Lilia Velásquez, profesora adjunta de la Facultad de Leyes de la Universidad de California, en San Diego.