El servicio de inmigración elimina regla que permitía rechazar solicitudes con ‘espacios en blanco’

El servicio de inmigración anunció la suspensión de una regla impuesta durante el gobierno de Donald Trump que facultada a los agentes rechazar cualquier solicitud de servicios que tuviera ‘espacios en blanco’, y en muchos casos emitir inmediatamente una solicitud de comparecencia ante un juez de inmigración con el riesgo de ser deportado del país.

“Para todos los formularios se ha vuelto a los criterios de rechazo de formularios que se aplicaban antes de octubre 2019 con respecto a las respuestas en blanco”, dijo la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) en un comunicado.

La agencia indicó que en 2019 “cambió los criterios de rechazo de los siguientes trámites:





Formulario I-589 (para asilo y suspensión de deportación);

(para asilo y suspensión de deportación); Formulario I-612 (Solicitud de extensión del requisito de residencia extranjera); y

(Solicitud de extensión del requisito de residencia extranjera); y Formulario I-918 (Petición de Estatus de No Inmigrante).

La medida fue extendida en agosto del año pasado a todos los trámites migratorios que brinda la agencia federal, incluyendo la ciudadanía estadounidense.

No rechazarán los trámites

La USCIS explicó que el retorno a los criterios anteriores vigentes hasta octubre del 2019, “no rechazaremos los formularios I-589, I-612 o I-918 si un solicitante deja espacios en blanco”.

La regla de 2019 señala que en caso de un espacio en blanco, la agencia contactará al inmigrante y le hará saber el problema para que sea resuelto.

Sin embargo, la agencia advierte que los solicitantes deben tener en cuenta que “podríamos rechazar estos formularios, o su caso podría tomar más tiempo”, si el solicitante:





Deja en blanco espacios que se requiere completar;

espacios que se requiere completar; No responde a preguntas relacionadas con requisitos de presentación; u

a preguntas relacionadas con requisitos de presentación; u Omite cualquier evidencia inicial requerida.

Para mayor información acerca de los requisitos de presentación y evidencia inicial requerida, la USCIS dice que se debe “consultar las instrucciones de cada formulario”.



La decisión de agosto

A principios de agosto del año pasado la USCIS anunció que la política de ‘tolerancia cero’ del gobierno de Trump no solo se aplicaba en la frontera para detener la inmigración indocumentada o para perseguir aquellos inmigrantes que están dentro del país y cometen faltas o delitos. También se implementaba en sus oficinas, apuntado específicamente a la totalidad de formularios que se utilizan para pedir beneficios.

Abogados criticaron la medida. “De manera exagerada están rechazando más trámites que antes”, dijo en esa ocasión Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego. “No sabemos a qué se debe, pero un espacio en blanco, un casillero que no se llena o no se pone nada porque simplemente no aplica al inmigrante que pide un beneficio, es suficiente para que la USCIS rechace la petición”, agregó.

En espacios donde antes se utilizaba el criterio que, si la pregunta no aplica al inmigrante el casillero se dejaba en blanco, se tenía que poner las siglas N/A (No Aplica), “porque si no lo hacía le regresaban el expediente”, dijo Velásquez.

Pero el problema mayor era que en muchos de los casos devueltos, los expedientes sufrían retrasos que o eran apelables, y la pérdida de tiempo colocaba al inmigrante en proceso de deportación de Estados Unidos.

Política frecuente

En octubre de 2019 la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) había advertido que eran cada vez más frecuentes los rechazos de formularios de USCIS “debido errores o datos incompletos”.

La entidad comenzó a registrar los casos rechazados para utilizarlo posteriormente “en nuestros esfuerzos de enlace con la agencia federal o para abordar tendencias problemáticas en los procesos de adjudicación”, indicó.

La USCIS le dijo en ese momento a Univision Noticias que “de conformidad con nuestras regulaciones e instrucciones de formulario, los extranjeros que soliciten un beneficio de inmigración deben proporcionar la información específica solicitada y responder todas las preguntas” contenidas en cada documento.

Los abogados consultados por Univision Noticias coincidieron en que la política de Trump apuntó a que se trató de un recurso más para afectar la inmigración legal dentro del marco de la ‘tolerancia cero’.

Desde que Biden asumió el control de la Casa Blanca en enero, el gobierno ha ido implementando una serie de medidas orientadas a revertir la tolerancia cero, reparar el sistema migratorio en la frontera, estableció nuevas prioridades de deportación y orden-o la revisión del sistema de inmigración legal para facilitar los procesos, entre ellos acelerar el trámite de la ciudadanía y revertir la regla de carga púbica del gobierno anterior, que dificultada a los no ciudadanos convertirse en residentes legales permanentes.