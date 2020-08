Ahora un simple espacio en blanco en una solicitud de inmigración basta para que el gobierno la rechace

La política de ‘tolerancia cero’ no solo se aplica en la frontera para detener la inmigración indocumentada o para perseguir aquellos inmigrantes que están dentro del país y cometen faltas o delitos. También se implementa en las oficinas del servicio de inmigración y apunta específicamente a los formularios que se utilizan para pedir beneficios.

“De manera exagerada ahora están rechazando más trámites que antes. No sabemos a qué se debe, pero un espacio en blanco, un casillero que no se llena o no se pone nada porque simplemente no aplica al inmigrante que pide un beneficio, es suficiente para que la USCIS (Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración) rechace la petición”, dice la abogada de inmigración Lilia Velásquez, quien ejerce en San Diego (California).

“Están regresando muchos casos por este motivo”, agrega. “Antes se utilizaba el criterio que, si la pregunta no aplica al inmigrante, pues se dejaba ese espacio en blanco. Pero ahora sí o sí hay que colocar N/A (No Aplica), porque si no lo hace le regresan el expediente, se gasta más tiempo y hay que volver a llenarlo y enviarlo”.





Mala comunicación

Velásquez, quien es profesora adjunta de la facultad de leyes en la Universidad de California, en San Diego, indicó que los rechazos “no son apelables, son una pérdida de tiempo” y que en ciertos casos los retrasos “pueden afectar el estatus de permanencia de un extranjero”.

“El otro problema es la manera en que la USCIS revuelve el trámite. Regresa el expediente con una hoja donde dice que fue rechazado porque no se llenaron algunos casilleros, pero no dicen cuál, ni dónde. Entonces uno de desespera y se pregunta dónde había que poner N/A. Es una situación muy estresante”, añade.

Para evitar este tipo de situaciones, Velásquez recomienda que, antes de enviar un formulario a la USCIS, “lea detenidamente las instrucciones. Cada forma tiene sus propias reglas, algunos son muy específicos. Y por nada deje espacios vacíos, porque si lo hace le van a enviar de regreso el expediente y deberá comenzar de nuevo”.





En letras pequeñas

En junio la USCIS publicó en su página digital una alerta relacionada con el formulario I-918 que utilizan los inmigrantes que piden la protección de la visa U, para victimas de violencia.

“Si usted deja una casilla en blanco, a menos que dicha casilla sea opcional (las casillas opcionales incluyen dirección postal segura, así como casillas que usted debe completar si contestó afirmativamente alguna una pregunta anterior) rechazaremos el formulario”, advierte.

La agencia federal detalla además que, en todas las preguntas, aún si la respuesta es no, ninguno (none) o desconocido (unknown) o no aplica (N/A), sebe llenarse el espacio indicado en el formulario.





Revisan con lupa

“El gobierno, bajo las nuevas políticas migratorias, busca cualquier excusa o defecto para rechazar un trámite”, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas (Texas).

“Si alguien deja un espacio en blanco y no coloca N/A, la USCIS va a rechazar ese expediente y lo enviará de regreso”, asegura.

Barrón señala que el responsable de este clima de preocupación es la nueva política de tolerancia cero del gobierno de Trump. “En los últimos tres años hemos visto toda una serie de cambios, reglamentos y decretos que ha generado caos y confusión interna. A eso obedece tanto rechazo por tantas diversas razones. Cualquier errorcito es considerado por los agentes de la USCIS para enviar de regreso un expediente”.





Advertencia previa

En octubre del año pasado la USCIS advirtió a los solicitantes de asilo que un solo casillero en blanco en el formulario I-589 (Application for Asylum and for Withholding of Removal) sería motivo suficiente para que el gobierno rechace la petición y el extranjero deba comenzar desde cero el trámite.

“No aceptaremos su formulario I-589 si deja algún campo en blanco”, escribió la agencia en una de sus páginas digitales donde explica de qué se trata y cómo se llena el formulario I-589.

“Debe proporcionar una respuesta a todas las preguntas en el formulario, incluso si la respuesta es ‘ninguna’, ‘desconocida’ o ‘N/A’”, agregó. Y previno que “no aceptaremos un Formulario I-589 que no tenga la explicación de por qué está solicitando para asilo o que le faltan apéndices a los que hace referencia en su solicitud”.





Cada vez más frecuente

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) señaló en octubre que, de acuerdo con informes de sus asociados a nivel nacional, “los rechazos de formularios debido errores o datos incompletos (en el documento) se han vuelto más frecuentes recientemente”.

La entidad pidió a sus asociados que “si tiene un cliente que recibió un rechazo, proporcione y explique el caso completando una breve encuesta” en su página web.

“Y si tiene más de un ejemplo de caso, complete una encuesta por separado para cada uno de ellos”, agrega.

La Asociación dijo además que “tenga en cuenta que no presentaremos casos individuales a la atención de USCIS, aunque su ejemplo de caso puede ser utilizado en nuestros esfuerzos de enlace con la agencia federal o para abordar tendencias problemáticas en los procesos de adjudicación”.





Qué dice la USCIS

El servicio de inmigración dijo a Univision Noticias que “de conformidad con nuestras regulaciones e instrucciones de formulario, los extranjeros que soliciten un beneficio de inmigración deben proporcionar la información específica solicitada y responder todas las preguntas” contenidas en cada documento.

“Si una pregunta no se aplica o el solicitante no conoce la información solicitada, aún debe proporcionar una respuesta como ‘ninguna’ (none), ‘desconocida’ (unknown) o ‘no aplicable’ (N/A)”, indicó.

La agencia federal dijo además que “asegurar que una solicitud esté completa desde el principio ahorra tiempo y recursos tanto al solicitante como a la agencia” y que “las solicitudes incompletas ralentizan el procesamiento al requerir que se emitan Solicitudes de Evidencia (RFE) a los solicitantes, lo que a su vez crea tiempos de procesamiento prolongados para los solicitantes que necesitan protección humanitaria y que cumplen con los criterios establecidos por la ley”.

“Las solicitudes completas son necesarias para que nuestros adjudicadores preserven la integridad de nuestro sistema de inmigración y se aseguren de que puedan confirmar las identidades, así como los antecedentes penales y de inmigración de un solicitante, para determinar la elegibilidad del solicitante”, apuntó.

“Es importante tener en cuenta que un rechazo debido a una solicitud incompleta no es un rechazo del caso y el solicitante puede volver a presentar la solicitud", precisó,

Los abogados consultados por Univision Noticias coincidieron en que la nueva política apunta a que se trata de un recurso más para afectar la inmigración legal dentro del marco de la ‘tolerancia cero’.