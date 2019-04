Un día con una de las milicias que apoyan a Trump y patrullan gratis la frontera con México

El FBI detuvo este sábado al líder del grupo de milicianos, Larry Mitchell Hopkins, por "posesión ilegal de armas de fuego", unos días después de que se publicara un video en el que integrantes de su organización detenían a migrantes centroamericanos para entregarlos a la Patrulla Fronteriza, algo que reserva la ley a las autoridades federales. Días atrás Univision Noticias pasó una jornada con estos autodefinidos "patriotas" que se describen como simpatizantes del presidente Donald Trump. No está claro aún si el arresto tiene relación con el video referido. Esta es la historia del grupo:

“Queremos proteger a los estadounidenses de esta invasión, porque esto es una invasión. Y todo el que crea que no, que venga y vea lo que nosotros vemos y el infierno que atraviesa la Patrulla Fronteriza”, explicó minutos antes del patrullaje Horton, apretujado entre la silla y la pequeña mesa de la casa rodante atestada de cosas, desde una ziploc con espagueti en salsa de tomate, hasta dos cajetillas de cigarros, un pote de ajo en polvo, un reloj sin pila, una lámpara de gas. Más allá en una cama hay unos cuantos rifles y a un lado, una hornilla de la pequeña cocina está encendida sin ninguna razón.

“Nuestra misión es frenar lo que está pasando (en la frontera), es totalmente nuestra misión: detener a esta gente que está cruzando, muchos están viniendo ilegales (...) Esto no es un juego, amigos, tenemos una invasión en camino”, agregó al alegar que lo hacen gratis y porque apoyan al presidente Donald Trump —y dicen que son apoyados por él—, a la Constitución y a sus compatriotas estadounidenses. Aseguran que habían detenido a más de 2,000 personas en apenas una semana, incluidas familias completas con niños.

Horton explica desde su casa rodante que los que vienen en las caravanas son personas que violan y roban niños, que no son carteles de la droga sino “una fuerza armada que está en camino”, de unas 670 personas “que nosotros sepamos”. Cree que si lograran entrar “esto podría terminar en una guerra”. Por eso frenan a todo el que cruce la frontera sin documentos, llaman por radio a la Patrulla Fronteriza y se los entregan en custodia.

—Sí— respondí, cuestionándome como para qué me necesitarían en ese escenario.

Había pasado media hora de patrullaje y por ahora, solo por ahora, no hubo nada más que reportar.

¿Que si he visto a quién?

Pero fuera de ese perímetro, en las comunidades más cercanas a unos tres minutos en carro, nadie los conoce, no los han visto ni saben siquiera que ellos están ahí desplegados para protegerlos de una presunta invasión. De hecho, la policía de Sunland Park los encontró por casualidad en uno de sus patrullajes, pero no les han pedido que se retiren porque, al menos hasta el momento de esta entrevista en marzo, los vecinos no habían hecho ninguna denuncia.