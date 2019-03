¿Existe un "punto de quiebre" en la frontera? Así responden expertos y activistas en temas migratorios

La versión oficial

Vásquez subraya que “en la frontera hay una crisis humanitaria, no de violencia, sino de derechos humanos” y que las organizaciones de ayuda están recibiendo a las familias “que buscan una mejor vida” y que la mayoría “han sido amenazados en sus lugares de origen, no tienen una vida en paz, la situación para ellos es insostenible y se trata de personas honestas y trabajadoras. No son criminales”.

“Hay una historia de oleadas de migrantes que suben y bajan. Pero el nivel donde estamos ahora no es algo sin precedentes, como tratan de hacernos ver. De hecho, están deteniendo menos personas ahora que hace 20 años. Pero sí están aumentando los que vienen principalmente de Centroamérica a causa de la crisis que surge especialmente en Honduras, Guatemala y El Salvador debido a la violencia en esos países que sus gobiernos no pueden controlar. Por eso la gente está huyendo”.

Los abogados también advierten que el futuro para los inmigrantes que llegan en busca de protección a la frontera no mejorará sustancialmente si el gobierno cambia de estrategia. “La mayoría de las personas que solicitan asilo no se les será concedido porqu,e simplemente, no califican por ese beneficio. Para calificar los solicitantes deben haber sufrido persecución a manos de un grupo que el gobierno no puede o no está dispuesto a controlar. Y los solicitantes también deben demostrar que están siendo atacados debido a su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo político u opinión política. Este es un estándar muy difícil de para cumplir”, recuerda Sánchez-Roig.