Massachusetts Quién es Nuno Loureiro, el científico nuclear y profesor del MIT asesinado en su casa cerca de Boston Nuno F. G. Loureiro, físico y científico especializado en fusión nuclear de 47 años, recibió un disparo la noche del lunes en su vivienda en Brookline, Massachusetts, y murió el martes en un hospital local. Fue designado el año pasado para dirigir el Centro de Ciencia del Plasma y Fusión del MIT.

Un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) fue abatido a tiros en su domicilio, cerca de Boston, y las autoridades informaron el martes que habían iniciado una investigación por homicidio.

Nuno F. G. Loureiro, físico y científico especializado en fusión nuclear de 47 años, recibió un disparo la noche del lunes en su vivienda en Brookline, Massachusetts. Murió el martes en un hospital local, según informó en un comunicado la Fiscalía del Distrito de Norfolk.

La fiscalía indicó que hasta la tarde del martes no se había detenido a ningún sospechoso y que la investigación continúa.

“Nuestras más profundas condolencias están con su familia, estudiantes, colegas y con todas las personas que están de duelo”, dijo Sarah McDonnell, subdirectora de Relaciones con los Medios del MIT, en un comunicado enviado a Newsweek. “Se están llevando a cabo acciones de acompañamiento y conversaciones dentro de nuestra comunidad para ofrecer cuidado y apoyo a quienes conocieron al profesor Loureiro”, agregó.

Una estudiante de 22 años de la Universidad de Boston que vive cerca del apartamento de Loureiro en Brookline contó a The Boston Globe que escuchó tres ruidos fuertes la noche del lunes y temió que fueran disparos. “Nunca había oído algo tan fuerte, así que asumí que eran tiros”, dijo Liv Schachner, citada por el diario. “Es difícil de asimilar. Parece que no deja de ocurrir.”

La investigación por homicidio en Brookline se produce mientras la policía de Providence, en Rhode Island —a unas 31 millas de distancia— continúa la búsqueda del autor del tiroteo que el sábado mató a dos estudiantes e hirió a otros nueve en la Universidad de Brown. El FBI afirmó el martes que no tenía conocimiento de ninguna conexión entre ambos crímenes.

Quién era Nuno Loureiro

Loureiro, que se incorporó al MIT en 2016, fue designado el año pasado para dirigir el Centro de Ciencia del Plasma y Fusión del MIT, desde donde buscaba impulsar tecnologías de energía limpia y otras líneas de investigación. El centro, uno de los laboratorios más grandes de la universidad, contaba con más de 250 personas trabajando en siete edificios cuando asumió el cargo.

Loureiro estaba casado. Creció en Viseu, en el centro de Portugal, y estudió en Lisboa antes de obtener un doctorado en Londres, según el MIT. Antes de incorporarse al instituto, fue investigador en un centro de fusión nuclear en Lisboa.

En enero, estuvo entre los 11 docentes del MIT que recibieron el Premio Presidencial para Investigadores Jóvenes en Ciencia e Ingeniería, otorgado por el entonces presidente Joe Biden, por su trabajo sobre la generación y amplificación de campos magnéticos en el universo. En junio, fue citado en un anuncio del MIT sobre una nueva instalación diseñada para acelerar la investigación en energía de fusión, según Newsweek.

“El LMNT [Laboratorio de Materiales y Tecnología Nuclear del MIT] marca el inicio de una nueva era de investigación en fusión en el MIT, una en la que buscamos abordar los desafíos tecnológicos más complejos de la fusión en plazos acordes con la urgencia del problema que enfrentamos: la transición energética”, dijo entonces en un comunicado de prensa. “Es ambicioso, audaz y crucial, y precisamente por eso lo hacemos”.

Nuno Loureiro (Imagen cedida por el MIT). Imagen MIT



La presidenta del MIT, Sally Kornbluth, calificó la muerte de Loureiro como una “pérdida impactante” en un comunicado.

“Brilló con luz propia como mentor, amigo, profesor, colega y líder, y fue admirado de manera unánime por su estilo elocuente y compasivo”, dijo Dennis Whyte, profesor de ingeniería y exdirector del Centro de Ciencia del Plasma y Fusión del MIT, en una publicación del campus.

“No es una exageración decir que el MIT es el lugar al que uno acude para encontrar soluciones a los mayores problemas de la humanidad”, dijo Loureiro cuando fue nombrado director del laboratorio de ciencia del plasma el año pasado. “La energía de fusión cambiará el rumbo de la historia humana".

Algunos de los estudiantes de Loureiro acudieron el martes por la tarde a su vivienda —un apartamento en un edificio de ladrillo de tres plantas— para rendirle homenaje, informó el Globe.

El embajador de Estados Unidos en Portugal, John J. Arrigo, expresó sus condolencias en un mensaje en línea en el que destacó el liderazgo de Loureiro y sus aportes a la ciencia.

Con información de AP.

