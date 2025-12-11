Frontera EEUU México Gobierno de Trump crea una nueva zona militarizada en California, en la frontera con México Abarca unos 760 acres de tierras públicas y se extiende casi desde la frontera estatal con Arizona hasta el área silvestre de Otay Mountain, atravesando el Valle Imperial y comunidades fronterizas como Tecate.

Video Gobierno de Trump adjudica contratos por $4,500 millones para extender el muro con México

La administración Trump está sumando otra zona militarizada en la frontera sur de Estados Unidos para reforzar las operaciones de seguridad fronteriza, esta vez en California.

El Departamento del Interior anunció el miércoles que transferirá la jurisdicción de la mayor parte de la frontera internacional de California con México a la Armada, para reforzar “el papel histórico que han tenido las tierras públicas en la protección de la soberanía nacional”.

PUBLICIDAD

"El terreno, originalmente reservado en 1907 por el presidente Theodore Roosevelt para fines de protección fronteriza, será utilizado por la Armada para fortalecer las capacidades operativas y, al mismo tiempo, reducir el daño ecológico asociado con la actividad ilegal sostenida", agregó el departamento en un comunicado.

Desde abril, amplias franjas de la frontera han sido designadas como zonas militarizadas, lo que faculta a tropas estadounidenses a detener a inmigrantes y a cualquier persona acusada de invadir bases del Ejército, la Fuerza Aérea o la Armada, además de autorizar cargos criminales adicionales que pueden implicar prisión. Más de 7,000 militares han sido desplegados en la frontera, junto con helicópteros, drones y equipos de vigilancia.

La estrategia militar comenzó en abril en un tramo de 170 millas de la frontera en Nuevo México y luego se expandió a partes de la frontera en Texas y Arizona.

Cómo será la nueva zona militarizada en la frontera

La nueva zona militarizada abarca unos 760 acres de tierras públicas y se extiende casi desde la frontera estatal con Arizona hasta el área silvestre de Otay Mountain, atravesando el Valle Imperial y comunidades fronterizas como Tecate. Esa área forma parte de los condados de San Diego e Imperial, en California.

La transferencia de jurisdicción a la Armada será por tres años.

El Departamento del Interior describió esta nueva área de defensa nacional en California como una zona de alto tráfico de cruces irregulares de inmigrantes. Pero los arrestos de la Patrulla Fronteriza en la frontera sur han caído este año al ritmo más lento desde la década de 1960, en medio del impulso de Trump por llevar a cabo deportaciones masivas.

PUBLICIDAD

“Al trabajar con la Armada para cerrar brechas de seguridad históricas, estamos fortaleciendo la defensa nacional, protegiendo nuestras tierras públicas del uso ilegal y avanzando la agenda del presidente”, dijo el secretario del Interior, Doug Burgum, en un comunicado.

Las críticas a la militarización de la frontera

La declaración de emergencia de Trump ha colocado a los militares en un rol central para disuadir los cruces de migrantes entre los puertos de entrada de Estados Unidos.

Expertos legales señalan que esta estrategia incumple la prohibición de que las fuerzas armadas ejerzan funciones policiales en territorio estadounidense y expone a los militares a una misión potencialmente politizada.

Después de que Trump habilitara la medida en un memorando en abril, el Centro Brennan, una organización jurídica sin fines de lucro con sede en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, advirtió que "podría tener implicaciones alarmantes para las libertades democráticas" y que "continúa con la práctica del presidente de extender sus poderes de emergencia más allá de sus límites para usurpar el papel del Congreso y eludir derechos legales".

La nueva zona militarizada se anunció el miércoles, el mismo día en que un juez federal ordenó a la administración Trump dejar de desplegar a la Guardia Nacional de California en Los Ángeles y devolver el control de esas tropas al estado.

Trump convocó a más de 4,000 miembros de la Guardia Nacional de California en junio, sin la aprobación del gobernador Gavin Newsom, para impulsar los esfuerzos de su gobierno en materia de inmigración.

PUBLICIDAD

Con información de AP.