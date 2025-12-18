Estados Unidos de América

Hallan muerto al sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown: era un estudiante portugués de 48 años

El atacante mató a dos estudiantes e hirió a otros nueve en un aula del edificio de ingeniería de la universidad antes de darse a la fuga hace cinco días. Fue identificado como Claudio Neves Valente, un ciudadano portugués de 48 años de edad y estudiante de Brown, que se quitó la vida, informó la policía de Providence.

Video Cronología del recorrido del sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown antes del ataque

Un sujeto sospechoso de ser el atacante que abrió fuego en la Universidad de Brown el pasado fin de semana fue hallado muerto este jueves en un depósito de almacenaje en Salem, New Hampshire, informaron las autoridades en conferencia de prensa.

El hombre, identificado como Claudio Neves Valente, un ciudadano portugués de 48 años y estudiante de Brown, quien según las autoridades, se quitó la vida.

El hombre fue objeto de una cacería durante cinco días que culminó con un intenso operativo policial en Salem, a unas 80 millas al norte del campus universitario de Brown.

El atacante abrió fuego el sábado pasado en el edificio de ingeniería y física de Brown, donde se realizaban exámenes, y mató a los estudiantes Ella Cook y Mukhammad Aziz Umurzokov. Los nombres de los nueve heridos no han sido divulgados.

Durante la investigación, un hombre fue detenido como "persona de interés" y luego puesto en libertad por falta de elementos que lo incriminaran.

Las autoridades han realizado una exhaustiva búsqueda de pruebas en toda la zona del campus de Brown, y han insistido a la ciudadanía que revise cualquier grabación de teléfono o cámara de seguridad que pueda tener de la semana anterior al ataque, ya que creen que el tirador podría haber estudiado el lugar con antelación.

Se han divulgado varios videos con escenas previas y posteriores al tiroteo, en los que se observa a un hombre que, según la policía, coincide con la descripción del tirador que han dado los testigos. En los clips, la persona aparece de pie, caminando e incluso corriendo por las calles cercanas al campus, pero siempre con una máscara puesta o con la cabeza girada.

Aunque los responsables de Brown afirman que hay 1,200 cámaras en el campus, el ataque se produjo en una parte antigua del edificio de ingeniería que cuenta con pocas cámaras, si es que tiene alguna. Los investigadores creen que el agresor entró y salió por una puerta que da a una calle residencial que bordea el campus, lo que podría explicar por qué las cámaras de Brown no captaron imágenes de la persona.

El alcalde de Providence, Brett Smiley, aseguró el miércoles que se está haciendo "todo lo posible" para garantizar la seguridad de la comunidad, pero reconoce que es un momento "aterrador" en la ciudad que podría llevar a las familias a cuestionarse si permanecer en Providence durante las vacaciones navideñas.

"Estamos haciendo todo lo posible para tranquilizar a la gente, para brindarles consuelo, y esa es la mejor respuesta que puedo dar a esa difícil pregunta", dijo Smiley cuando se le preguntó si la ciudad era segura.

En breve más información.

Estados Unidos de América

