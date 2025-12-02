La crítica de Sabrina Carpenter a la Casa Blanca por usar su música en un video de una redada migratoria

Video Sabrina Carpenter, 98 Degrees y Nicky Jam, en Desfile de Día de Acción de Gracias de Macy's

La cantante Sabrina Carpenter calificó este martes de "malicioso y repugnante" el uso de una de sus canciones en un video difundido en redes sociales por la Casa Blanca, que mostraba arrestos realizados por agentes de inmigración.

"Nunca me asocien, ni a mí ni a mi música, para beneficiar su agenda política inhumana", escribió la cantante en X.

En un breve video publicado por la Casa Blanca se ve a varias personas en una protesta y luego a varios agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizando arrestos, con la canción ‘Juno’, lanzada en 2024 por Carpenter, como fondo musical.

El gobierno de Donald Trump respondió a las declaraciones de Carpenter con numerosos despectivos hacia los indocumentados y llamando "estúpidos" a quienes los defiendan.

Otros cantantes que piden al gobierno de Trump no utilizar su música

Sabrina Carpenter no es la primera artista en protestar contra el uso de su música por parte del gobierno de Trump y su equipo.

El cantante Kenny Loggins exigió recientemente la retirada de un video publicado por el presidente que utilizaba su canción ‘Danger Zone’, de la película ‘Top Gun’ para acompañar imágenes generadas por inteligencia artificial que lo mostraban como piloto de combate lanzando excrementos sobre sus opositores políticos.

También en 2024, Céline Dion condenó el uso no autorizado de su canción, ‘My Heart Will Go On’, en un video de campaña de Trump. Lo mismo ocurrió con Beyoncé ese mismo año, con su tema ‘Freedom’.

