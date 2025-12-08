Mamdani lanza un llamamiento a que los inmigrantes defiendan sus derechos ante ICE

Video Así fue el primer encuentro entre Zohran Mamdani y Donald Trump en la Casa Blanca

El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, publicó el domingo un video en redes sociales en el que explica a los inmigrantes algunos de sus derechos respecto a la actuación de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en las operaciones migratorias impulsadas por el gobierno de Donald Trump.

"Todos nos podemos enfrentar a ICE... si conoces tus derechos", dice Mamdani, que comienza el video recordando la reciente operación migratoria de agentes federales en Manhattan.

En el video, Mamdani advierte que cuando tome posesión como alcalde, el próximo 1 de enero, tiene la intención de proteger los derechos de todos y cada uno de los neoyorquinos. "Y eso incluye a los más de tres millones de inmigrantes que consideran esta ciudad su casa".

Mamdani recuerda que los agentes policiales no pueden entrar a espacios de la esfera privada, como domicilio, escuela o lugar de trabajo, sin una orden firmada por un juez: "Si ICE no tiene una orden judicial firmada por un juez, tienes el derecho a decir: 'No autorizo la entrada', y derecho a mantener la puerta cerrada", señala el demócrata.

Video Detienen a más de una docena de personas que trataron de impedir un operativo de ICE

La grabación incluye muestras de una orden judicial como la que necesita ICE para acceder a un domicilio y de otro documento que pueden usar para decir que tienen derecho a arrestar inmigrantes, pero que Mamdani afirma es falso.

"ICE tiene permitido legalmente mentirte, pero tienes el derecho de permanecer en silencio. Si estás siendo detenido, siempre puedes preguntar: '¿Soy libre de irme?', repetidamente hasta que te respondan", señaló Mamdani, quien asumirá el cargo de alcalde el 1 de enero.

Explicó que las personas pueden filmar a los agentes federales sin interferir en su trabajo.

El video aparece una semana después de que manifestantes se congregaron cuando agentes del ICE intentaban detener a personas en Canal Street, cerca del barrio chino de Nueva York. Una redada de inmigración similar en el mismo vecindario en octubre pasado también fue recibida con protestas.

"Una última cosa: los neoyorquinos tienen el derecho constitucional a protestar. Y cuando sea alcalde, lo voy a proteger. Nueva York siempre dará la bienvenida a los inmigrantes, y lucharé cada día para proteger, apoyar y celebrar a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes", termina el video.

La sorprendente cordialidad entre Trump y Mamdani

Mamdani, un político de 34 años que se autodefine como socialista, pasó de ser un desconocido a ganar la alcaldía de la capital financiera de Estados Unidos a principios de este mes.

Durante la campaña, el demócrata enfrentó a Trump en una dura guerra de palabras, al comparar al republicano con "malos propietarios... que se aprovechan de sus inquilinos".

Antes de su encuentro en Washington, se esperaba un enfrentamiento con el líder republicano, quien a su vez había calificado al alcalde electo de "comunista" y llegó a sugerir que Mamdani, nacido en Uganda, debería ser deportado.



Pero la reunión fue en cambio el epítome de civilidad. Un Trump sonriente elogió la histórica victoria electoral de Mamdani, dijo que podría hacer un "gran trabajo" y lo llamó "un hombre que realmente quiere ver a Nueva York ser grande nuevamente".

El alcalde electo subrayó que su reunión "no se centró en los puntos de desacuerdo, que son numerosos", sino en su "objetivo común de estar al servicio de los neoyorquinos" para combatir el alto costo de vida, su gran promesa de campaña.

Trump y Mamdani escenificaron su compromiso de trabajar juntos mientras se mostraban sonrientes ante las cámaras.

"Vamos a ayudarlo a hacer realidad el sueño de todos: tener una Nueva York fuerte y muy segura", dijo Trump después de un encuentro en la Oficina Oval que Mamdani describió como "muy productivo" y en el que prometieron trabajar juntos por el futuro de esa ciudad.