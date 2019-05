Trump pide al Congreso $4,500 millones adicionales para la frontera

No cede un centímetro

Exigencias del ejecutivo

El mandatario también ha firmado órdenes ejecutivas para negarle el derecho de fianza a los peticionarios de asilo, y esta semana anunció que impondrá tarifas a los asilados por la solicitud y el permiso de trabajo, negará autorizaciones de empleo a quienes ingresen por zonas no autorizadas, acelerará los procesos a no más de 180 días y deportará de inmediato a quienes reciban una orden final de deportación.

“Se trata de un esquema maquiavélico”, dice Rebeca Sánchez-Roig, una abogada de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “No me cabe duda de que si se implementan estas medidas, habrá una nueva batalla legal sobre la política migratoria del presidente”, agregó.

Legalidad de la tarifa

Sánchez dijo además que “el solicitar asilo es un derecho de Estados Unidos y del derecho internacional. No es un privilegio por el cual el inmigrante tiene que pagar”. Y que además es “repugnante, ofensivo y antiamericano la idea de que se le cobre una tarifa a aquellas personas buscando refugio y huyendo de la persecución, la muerte o la tortura”.

No obstante, advirtió, “la tarifa es legal”. Y explicó que “la ley de inmigración ya incluye una disposición que permite que el gobierno le imponga tarifas a los inmigrantes solicitando asilo o permisos de trabajo”, apuntó.

Sin embargo, la abogada dijo que de hacerlo, “la mayoría de los solicitantes de asilo en la frontera no tendrán medios económicos para pagar el cobro impuesto. Por lo tanto, someterían una exención financiera, que probablemente sería otorgada”.

En cuanto al plazo máximo de 180 días para resolver un caso de asilo, Sánchez dijo que, al no incluir el período de apelación, “es bastante obvio que este presidente no tiene idea de cómo funciona realmente el proceso de la corte de inmigración y los retrasos significativos que existen en los tribunales”, que hasta la semana pasada tenían más de 860,000 casos acumulados.

Nueva estrategia

Por aparte, el diario The Washington Post dijo este miércoles que Trump ha centrado su atención en los cambios a la política de asilo tras reconocer, finalmente, que le será imposible construir el muro prometido a sus electores a todo lo largo de la frontera con México.

Pero los cambios anunciados hasta ahora por Trump a la política de asilo no necesariamente benefician su estrategia. “Una consecuencia de esta propuesta será retrasar aún más los casos que ya están ante los tribunales y que en este momento tienen fechas de audiencia de 1 o 2 años en el futuro”, recalca Sánchez.

“Lo que está haciendo el presidente con esto es abrir la puerta para que aquellas personas con casos ante los tribunales obtengan beneficios adicionales de inmigración debido al paso del tiempo. No hará nada para reducir el número de supuestos inmigrantes indocumentados en el país. Más bien, el resultado puede tener el efecto contrario al deseado”, indicó.

La abogada, que trabajó durante más de 15 años como fiscal de inmigración en el Departamento de Justicia, dijo además que “al presidente no le importa si recibe apoyo del Congreso para sus cambios de política. De hecho, sus acciones parecen sugerir que no cree en la separación de poderes, en particular en la supervisión del Congreso para limitar el poder ejecutivo”, señaló.