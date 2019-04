"Deportaciones aceleradas": en qué consiste la nueva orden de Trump para cambiar la política de asilo en la frontera

El documento, sin embargo, no menciona las causas que han generado la oleada de migrantes que, en los últimos dos años (desde que Trump llegó a la Casa Blanca en enero de 2017), ha puesto al límite de su capacidad la respuesta del gobierno federal.

Por qué lo hace

El presidente ha firmado un memorando para garantizar que los “solicitantes de asilo legítimos” puedan acceder a este beneficio mientras las autoridades procesan y eliminan de manera más eficiente a los inmigrantes ilegales “que no son elegibles y que no califican”.

Los cambios

La “invasión”, según Trump

La oleada migratoria en la frontera fue advertida por primera vez en 2013, pero no fue sino hasta junio de 2014 cuando el entonces presidente, Barack Obama, reconoció la existencia de una crisis tras el arresto, en lo que iba del año fiscal, de más de 46,000 menores no acompañados y un número similar de unidades familiares .

Para permanecer en el país, agrega el mandatario, los migrantes que piden asilo “a menudo no se presentan a las audiencias judiciales, no presentan una solicitud de asilo o no cumplen con las órdenes de deportación una vez que sus reclamos han sido rechazados”.