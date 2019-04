Advierten que la eliminación de fianza para los asilados los condena a largos tiempos de encierro

El gobierno de Trump dio un nuevo golpe a la política de asilo el pasado martes al disponer que mantendrá privados de libertad por tiempo indefinido a miles de inmigrantes que piden asilo en Estados Unidos tras cruzar la frontera por lugares no autorizados.

La nueva orden

Hasta ahora cualquier migrante que llegue a Estados Unidos, ya sea por un puerto o zona autorizada o entre puertos fronterizos, puede pedir asilo. Y una vez comenzado el proceso, mientras no represente una amenaza para la seguridad pública o nacional de Estados Unidos, tiene derecho a solicitar una audiencia de fianza.

“Primero tienen que establecer la existencia de miedo creíble”, dice a Univision Noticias Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. “Una vez el pasa este proceso y la persona no constituye una amenaza para el país, no tiene antecedentes criminales y las autoridades confirman que no ha sido deportada antes, califica para una audiencia de fianza o puede ser elegible para ser puesto en libertad bajo palabra”, agregó.