Trump pide 18,000 millones al Congreso para el muro a cambio de proteger a los dreamers

La Casa Blanca presentó una lista de medidas, cuyo costo total es de 33,000 millones en un periodo de 10 años, que incluye además aumentar la seguridad y que pone en peligro la posibilidad de un acuerdo con los demócratas para proteger a los soñadores.

Entre los requisitos está la contratación de 10,000 oficiales de inmigración, leyes más severas para los que buscan asilo y el fin de fondos federales para las conocidas como 'ciudades santuario'. Para el muro con México, solicita 18,000 millones.



Presidente Trump se reúne con legisladores republicanos para discutir temas migratorios Univision 0 Compartir

Estos requisitos fueron entregados al senador demócrata Richard J. Durbin, según publicó el diario The New York Times. Durbin ha liderado las conversaciones con los republicanos para buscar una solución a los jóvenes que llegaron sin documentos cuando eran menores a Estados Unidos y que se quedaron sin protección después de la cancelación de DACA en septiembre. El Partido Demócrata ya había anunciado que no podían aceptar estos requisitos.

Las condiciones solicitadas por la administración de Trump, se conocen luego de que se realizara este jueves una reunión a puerta cerrada del presidente con senadores republicanos para hablar precisamente de la seguridad fronteriza y el Dream Act.

Los 18,000 millones solicitados por el presidente deberían financiar 316 millas de nueva valla fronteriza y para reforzar 407 millas de la ya existente, según el costo estimado que ha sido enviado este viernes a los senadores por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Si finalmente se desarrollara el proyecto, hacia 2017, cerca de la mitad de las 2,000 millas de frontera con México contaría con una barrera.



publicidad

"Este documento solo cubre un aspecto, las necesidades de seguridad nacional, de las prioridades migratorias que el presidente ya estableció y fue entregado al Congreso ante una petición específica de los equipos negociadores", explicó a la agencia Efe una fuente del Gobierno que prefirió el anonimato.

"El muro fronterizo debe ser financiado completamente por el Congreso pero las otras prioridades, como mejorar las medidas para hacer cumplir las leyes migratorias y un sistema migratorio basado en el mérito, deben ser parte de un paquete de reforma migratoria mayor", agregó.

Trump llegó a la Casa Blanca prometiendo un "gran y bello muro" para frenar la inmigración ilegal y el tráfico de drogas. Pese a que de manera reiterada afirmó que México pagaría por él, este país ha dejado claro que no lo haría. Con esta proposición, serían los estadounidenses los que financiarían la obra. En alguna ocasión, el presidente anunció que haría pagar por el proyecto mediante i mpuestos a las exportaciones o incluso reteniendo remesas de los inmigrantes.

Oposición demócrata

La reacción de los demócratas a esta exigencia ha sido negativa. Además, se produce en medio de negociaciones de los dos partidos para evitar un cierre de gobierno, que se produciría el próximo 20 de enero si los dos partidos no llegan a un acuerdo.



"El presidente Trump ha dicho que tal vez necesita un buen cierre de gobierno para obtener su muro. Con esta demanda, parece que se está dirigiendo en esa dirección", indicó Durbin.

"Es escandaloso que la Casa Blanca mine meses de esfuerzos bipartidistas poniendo sobre los dreamers toda su lista de proyectos antiimigrantes y, además, un fondo adicional de 18,000 millones en fondos para el muro", añadió.

Se calcula que hay cerca de 800,000 jóvenes beneficiarios de DACA, puesto en marcha por el expresidente Barack Obama en 2012 y que les ofrecía protección contra la deportación y permiso de trabajo. Sin embargo, en septiembre la administración de Trump puso fin al programa y el presidente pidió al Congreso que encontrara una solución legislativa para los soñadores.

En los últimos dos meses, Durbin se ha reunido con otros cuatro senadores, entre ellos tres republicanos, con el fin de encontrar un acuerdo para proteger a los dreamers y cumplir con la exigencia de más seguridad exigida por los conservadores. Pese a que se habían filtrado pocos detalles de los avances de dichas reuniones, los implicados habían indicado que estaban progresando. Con las exigencias de este viernes, las posiciones quedarán nuevamente enfrentadas.

Los propios soñadores han manifestado desde el inicio que no desean ningún tipo de solución a cambio de más deportaciones, arrestos y financiación para el muro.