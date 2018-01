Senadores republicanos se reunieron con Trump para hablar de seguridad fronteriza y el Dream Act

Al término del encuentro el presidente no entregó detalles sobre las conversaciones y sólo mencionó el muro en la frontera con México, una de sus principales ofertas de campaña que no ha podido llevar a cabo.

A puertas cerradas. Así se llevó a cabo la reunión este jueves entre el presidente Donald Trump y un grupo de senadores republicanos para hablar de seguridad fronteriza y el futuro del Dream Act, la propuesta de ley que legalizaría la permanencia de unos 800,000 jóvenes indocumentados protegidos por la Acción Ejecutiva del 2012 (DACA). Al final del encuentro no hubo un escuálido anuncio.

El acceso a la prensa fue permitido solo por unos minutos al término de la reunión. El presidente sólo se limitó a decir que esperaba que "todo salga bien", pero no explicó a qué se refería. Sólo se limitó a promocionar la construcción del muro en la frontera con México, una de sus principales promesas de campaña. Pero para erigirlo necesita el respaldo de los demócratas en el Senado.



publicidad

La reunión del mandatario con el grupo de republicanos fue anticipada la víspera por el senador John Cornyn (Texas) a través de un comunicado.

Cornyn es un declarado opositor a una reforma migratoria que permita legalizar a los millones de indocumentados que viven en el país.



Quiénes asistieron

Poco antes del encuentro, la oficina de prensa de la Casa Blanca confirmó a Univision Noticias la reunión y dijo que en ella participaron los senadores Cornyn, Tom Cotton (Arizona), Lindsey Graham (Carolina del Sur), Chuck Grassley (Iowa), James Lankford (Oklahoma) y Thom Tillis (Carolina del Norte).

También asistió la jefa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen.

El pasado 5 de septiembre, cuando el gobierno de Trump canceló DACA, le pidió al Congreso que legisle una solución permanente para los dreamers a más tardar el 5 de marzo de este año.

Poco después, le advirtió al Congreso que apoyaría el Dream Act siempre y cuando incluya dinero para construir el muro en la frontera con México, y fondos para aumentar la seguridad fronteriza, construir nuevos centros de detención para inmigrantes, aumentar los arrestos de indocumentados y acelerar las deportaciones, entre otros requisitos.



Los demócratas, que no se han puesto de acuerdo para apoyar en bloque un proyecto de ley para darle a los dreamers una solución permanente, rechazan las exigencias de Trump e insisten en un Dream Act libre de medidas migratorias restrictivas.







Sin garantías

El miércoles Univision Noticias reportó que líderes del Congreso y la Casa Blanca se reunieron también a puertas cerraras para discutir el presupuesto.

Si bien el gobierno de Trump aseguró que el Dream Act no formó parte de las conversaciones, el liderazgo demócrata insistió en que el proyecto de ley debía ser incluido, pero sin enmiendas de seguridad.

Las conversaciones entre ambos partidos se centran en el presupuesto para el funcionamiento del gobierno. Los demócratas han advertido que si no se incluye el Dream Act, podrían retirarse de las negociaciones, y con ello causar una paralización del gobierno a partir del 19 de enero.

Los líderes demócratas, Nancy Pelosi (California) y Charles Schumer (Nueva York), dijeron en un comunicado que la reunión del miércoles fue “positiva y productiva”, y señalaron que ambos partidos habían acordado “continuar evaluando una fórmula para resolver rápidamente los problemas que enfrentamos”, entre ellos el futuro de los casi 800,000 dreamers protegidos por DACA.



Trump no cambia

De acuerdo con las escuetas declaraciones de Trump este jueves, la sola mención de la construcción del muro en la frontera con México aviva las dudas sobre un acuerdo en el corto plazo a favor de los dreamers.

Las conversaciones del 2018 arrancaron el miércoles en un “punto bajo”, reconoció a Univision Noticias una fuente demócrata del senado conocedora de las negociaciones.

Y las dificultades no solo se deben a desacuerdos existentes entre demócratas y republicanos, sino también a problemas entre las distintas facciones demócratas, dice el grupo MoveOn en Washington.

“Desde septiembre, cuando cancelaron DACA, hemos escuchado muchas voces de apoyo provenientes de ambos partidos, pero no hemos visto acciones”, dice Juan Manuel Guzmán, director de asuntos gubernamentales de United We Dream (UWD). “Necesitamos que demócratas y republicanos se pongan las pilas, porque solo con palabras no vamos a llegar a ninguna parte”.



publicidad

La advertencia de Nielsen

La reunión entre Trump y los republicanos se lleva a cabo dos días después que Nielsen declarara que para el gobierno la construcción del muro en la frontera con México sigue siendo una “prioridad”.

La jefa de la seguridad nacional de Estados Unidos también dijo que existe confianza en que la Casa Blanca y el Congreso puedan lograr un acuerdo que incluya medidas policiales fronterizas y de inmigración, pero insistió en que el muro es “lo más importante”, una postura que los demócratas rechazan tajantemente.

Los dreamers recuerdan que, mientras ambos partidos y la Casa Blanca se ponen de acuerdo y aprueben el Dream Act, más de 120 jóvenes pierden el amparo de sus deportaciones y quedan al borde de ser expulsados de Estados Unidos.

Uno de los asistentes a la reunión, el senador Cotton, es coautor del proyecto de ley S.354 que presentó en marzo junto con el senador de Georgia David Perdue, y que Trump en agosto lo lanzó como su plan de reforma migratoria.

Además de la construcción del muro en la frontera, el proyecto de ley incluye eliminar la Lotería de Visas, limitar los programas de asilo y refugio a Estados Unidos y limitar en un 50% la inmigración legal en un plazo de 10 años, entre otras medidas.