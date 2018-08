Sin embargo, en mayo, la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) respondió a un correo de Univision Noticias indicando que “la regla propuesta de inadmisibilidad en materia de ‘Carga Pública’ (que elaboró la Casa Blanca) ha sido entregada a la Oficina de Administración y Presupuesto ( Office of Management and Budget )”.

La dependencia tiene previsto publicar el reglamento en las próximas semanas (ver en Office of Information and Regulatory Affairs de la Office of Management and Bugget).