Todo inmigrante indocumentado que genera ingresos debe pagar impuestos al IRS

Pagar impuestos es “sagrado” en Estados Unidos, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Incluso para los indocumentados. Es un delito extremadamente grave si no lo hace. Si no paga impuestos, hasta puede ir preso. Solo recuerde a Al Capone, que no lo detuvieron por los otros crímenes que cometió, sino por evasión fiscal”.