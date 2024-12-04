¿Tienes orden de deportación? ¿Conoces tus derechos en caso de una redada? ‘Hablemos de Inmigración’

En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Univision Noticias, Jorge Cancino, junto al abogado Armando Olmedo, y el abogado invitado Alex Gálvez, explicaron los escenarios que se vislumbran a partir del 20 de enero, cuando asuma el control de la Casa Blanca el presidente electo Donald Trump, quien promete el lanzamiento de una campaña de deportaciones masivas.

Mira aquí el programa:



De acuerdo con los datos conocidos hasta ahora, entre 1 y 1.5 millones de extranjeros con orden de deportación en ausencia y con antecedentes criminales, encabezan la lista de deportables. También millones de otros extranjeros sin papeles se preguntan qué sucederá con ellos, sobre todo aquellos que tienen familias establecidas.

“Tengo permiso de trabajo, número de social y licencia de manejar hace 4 años. ¿Debo preocuparme?”; “Tengo un caso cerrado temporalmente, ¿cree usted que tenga problemas si me detienen?” ”Mi hijo es discapacitado, pero él tuvo DACA desde el 2012. El papá es residente y 2 hermanos que son ciudadanos americanos. El caso es que yo soy la mamá y estoy indocumentada. ¿Puedo hacer algo?”; “Tengo orden de deportación, estoy casada con un ciudadano, estoy metiendo mi petición para apelar y abrir esa orden de deportacion, ¿es recomendable meter esos papeles con Trump? ¿Qué puedo esperar en mi proceso?” “Una persona que es residente permanente y con tres casos de violencia doméstica, casos leves, lo quieren deportar. ¿Puede ganar ese caso en la corte?”, fueron algunas de las preguntas que se respondieron a los usuarios que participaron en vivo en el programa.