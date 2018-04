"Si Trump nos quita el TPS, formaría un caos en Honduras", dice inmigrante que lleva 19 años en EEUU

“Tenemos la esperanza de que nos darán una nueva prórroga”, dice a Univision Noticias Francisco Portillo, director ejecutivo de la Organización Hondureña Francisco Morazán en Miami, Florida. “Pero existe mucho temor en la comunidad, porque no sabemos qué decidirá la Casa Blanca sobre nuestro futuro”.

“Como le dije, tenemos la esperanza. En todo este tiempo nos hemos reunido con congresistas para que nos ayuden, que legislen por nosotros todos los tepesianos, y aprueben una ley para que recibamos la residencia permanente. Pensamos que lo vamos a conseguir, incluso si el gobierno ya no lo extiende, pero nos de un plazo adicional de 12 o 18 meses”, dice Portillo.

Plan B

Algunos hondureños, preocupados después por las cancelaciones de los TPS de Nicaragua, El Salvador y Haití, se preparan para el peor escenario con un plan B, pero otros aguardan con oraciones y súplicas para que ocurra un milagro: “Que Dios le toque el corazón a Donald Trump y no cancele el TPS”, dice Orlando López, un activista hondureño que lleva 19 años en Estados Unidos.

Estamos con el temor de que no lo van a renovar. Claro que hay miedo, cómo no lo vamos a tener. ¿Y qué va a suceder si no lo hace?”, se pregunta nuevamente, como en noviembre.