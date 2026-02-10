Deportaciones Corte de inmigración bloquea la deportación de una estudiante turca de doctorado arrestada por ICE La defensa de Rümeysa Öztürk explicó que el tribunal determinó el pasado 29 de enero que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no logró demostrar que existan fundamentos para expulsarla de EEUU.

Una corte de inmigración frenó la deportación de una estudiante turca de doctorado de la Universidad de Tufts, quien había sido detenida cerca de su vivienda en Massachusetts, según informaron sus abogados en documentos judiciales presentados el 9 de febrero 2026.

La defensa de Rümeysa Öztürk explicó que el tribunal determinó el pasado 29 de enero que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no logró demostrar que existan fundamentos para expulsarla de EEUU.

Además, la corte dio por concluidos los procedimientos de deportación en su contra, indicaron sus abogados en una carta enviada a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, que estaba revisando el caso.

El Departamento de Seguridad Nacional aún puede recurrir esa decisión, según se señala en la notificación presentada por la defensa.

“Hoy respiro con alivio al saber que, pese a las fallas del sistema judicial, mi caso puede ofrecer esperanza a otras personas que también han sido perjudicadas por el Gobierno de EEUU”, señaló Öztürk en un comunicado difundido por sus abogados. “Aunque el dolor que yo y miles de otras mujeres encarceladas injustamente por ICE hemos sufrido no puede deshacerse, reconforta saber que, al final, algo de justicia puede imponerse.”

El arresto de Rümeysa Öztürk

Öztürk cursa un doctorado centrado en el estudio de la relación de los niños con las redes sociales. Fue arrestada en marzo del año pasado mientras caminaba por una calle, en un contexto en el que la administración Trump intensificaba acciones contra estudiantes extranjeros y activistas vinculados a la defensa de la causa palestina. La joven había sido coautora de un artículo de opinión crítico con la respuesta de su universidad ante Israel y la guerra en Gaza.

Imágenes de video difundidas entonces mostraban a agentes con el rostro cubierto esposándola y trasladándola en un vehículo sin identificación oficial.

La petición para lograr su liberación se presentó inicialmente ante un tribunal federal en Boston y posteriormente fue trasladada a Burlington, en Vermont. Desde mayo, Öztürk salió de un centro de detención para inmigrantes en Louisiana y regresó al campus de Tufts, en las afueras de Boston. Estuvo más de seis semanas detenida.

Una jueza federal consideró que el caso planteaba serias dudas sobre posibles vulneraciones de sus derechos amparados por la Primera Enmienda, el debido proceso legal y su estado de salud. El Gobierno federal recurrió esa decisión ante el Segundo Circuito.

Los abogados de Öztürk advirtieron a ese tribunal que el Gobierno podría intentar detener nuevamente a su clienta si decide apelar el fallo del tribunal de inmigración ante la Junta de Apelaciones de Inmigración.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.