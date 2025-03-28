Jueza federal frena la deportación de la estudiante turca de la Universidad de Tufts detenida por agentes encapuchados de ICE

Video El momento en que ICE arresta a una joven con visa de estudiante válida

Una jueza federal en Massachusets ordenó este viernes al gobierno de Donald Trump frenar la deportación de una estudiante de doctorado de origen turco que fue detenida por ICE esta semana, lo que desató críticas y protestas por la forma en la que se llevó a cabo su arresto.

La jueza Denise J. Casper emitió la resolución que frena la posible deportación de Rumeysa Ozturk, de 30 años, quien fue detenida cuando acababa de salir de su casa para reunirse con amigos el martes por la noche y a quien se le revocó la visa con la que residía legalmente en Estados Unidos.

“Para permitir que la corte resuelva su jurisdicción para decidir la petición, Ozturk no será expulsada de Estados Unidos hasta nueva orden de este tribunal”, declaró la jueza en un escrito.

Ozturk escribió un artículo de opinión en el que criticaba la respuesta de su universidad a las resoluciones aprobadas por el Senado respeto a la guerra entre Israel y Hamas, y pedía a la institución educativa “reconocer el genocidio palestino”,

En un video que circuló por varios medios se observa a seis personas, con el rostro cubierto, quitándole el teléfono a Ozturk mientras ella gritaba y era esposada.

Legisladores demócratas condenaron el arresto de la estudiantes

La representante demócrata Ayanna Pressley calificó el arresto como “una terrible violación de los derechos constitucionales de Rumeysa al debido proceso y a la libertad de expresión”.

“Debe ser liberada de inmediato”, declaró. “No nos quedaremos de brazos cruzados mientras la Administración Trump continúa secuestrando a estudiantes con estatus legal y atacando nuestras libertades fundamentales”.

La fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, calificó las imágenes de “perturbadoras”.

“Con base en lo que sabemos ahora, es alarmante que la administración federal haya decidido tenderle una emboscada y detenerla, aparentemente apuntando a una persona respetuosa de la ley debido a sus opiniones políticas”, declaró. “Esto no es seguridad pública, es intimidación que será, y debería ser, objeto de un minucioso escrutinio judicial”.

“Nunca habló mal de nadie”

Ozturk fue una de las cuatro estudiantes que escribieron un artículo de opinión en The Tufts Daily criticando la respuesta de la universidad a las resoluciones aprobadas por el Senado, y en el que exigían a Tufts “reconocer el genocidio palestino”, revelar sus inversiones y desinvertir en empresas con vínculos directos o indirectos con Israel.

Amigos de Ozturk afirmaron que no había estado involucrada directamente en las protestas contra Israel.

Sin embargo, tras la publicación del artículo, su nombre, fotografía e historial laboral aparecieron en Canary Mission, una web que se describe a sí mismo como un sitio que documenta a personas que “promueven el odio hacia Estados Unidos, Israel y los judíos en los campus universitarios norteamericanos”. El artículo fue el único ejemplo citado del “activismo antiisraelí” de Ozturk.

Recientemente, a estudiantes y profesores de otros lugares también se les han revocado las visas o se les ha impedido la entrada a Estados Unidos por asistir a manifestaciones o expresar públicamente su apoyo a los palestinos.

El gobierno del presidente Trump ha citado un estatuto legal rara vez invocado que autoriza al secretario de estado a revocar las visas de los no ciudadanos que podrían considerarse una amenaza para los intereses de la política exterior de Estados Unidos.

Antes de asistir a Tufts, Ozturk se graduó con una maestría del programa de Psicología del Desarrollo en el Teachers College de la Universidad de Columbia en Nueva York, según un artículo destacado de exalumnos en 2021.

Reyyan Bilge, profesora de psicología en la Universidad Northeastern y amiga de Ozturk, la describió como una persona de "voz suave, amable y gentil", profundamente centrada en su investigación y poco involucrada en las protestas del campus.

"Durante los 10 años que la conozco, nunca habló mal de nadie, y mucho menos ha sido antisemita o racista", dijo Bilge.

