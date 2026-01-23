Inmigración

Al menos 6 mil inmigrantes hispanos sin antecedentes penales son detenidos al mes por administración Trump

De febrero a septiembre de 2025, los inmigrantes hispanos entraron a centros de detención, lo que sextuplica los arrestos en comparación con el mismo periodo de 2024.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Preguntas y respuestas sobre inmigración con Jorge Cancino: información sobre formulario I-90 y más

Un promedio de 6,000 inmigrantes hispanos sin antecedentes fueron detenidos al mes -de febrero a septiembre de 2025-, por la administración de Donald Trump.

Así lo reveló un informe de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) en el que detalló que la detención de venezolanos se multiplicó por catorce y la de mexicanos por ocho.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el reporte, disponible en la página web de la UCLA, 6,000 inmigrantes hispanos sin antecedentes penales entraron a centros de detención de febrero a septiembre de 2025, en comparación con cerca de 900 al mes en el mismo lapso de 2024, durante la administración del demócrata, Joe Biden.

Más sobre Inmigración

"Si tienen órdenes judiciales, muéstrenlas": gobernadora del estado de Maine desafía al ICE
1 mins

"Si tienen órdenes judiciales, muéstrenlas": gobernadora del estado de Maine desafía al ICE

Inmigración
¿ICE puede entrar a mi casa sin una orden judicial? Esto dice un memorando revelado por AP
3 mins

¿ICE puede entrar a mi casa sin una orden judicial? Esto dice un memorando revelado por AP

Inmigración
Departamento de Estado anuncia revocación de más de 100 mil visas
1 mins

Departamento de Estado anuncia revocación de más de 100 mil visas

Inmigración
Renee Nicole Good, poeta, madre y "un ser humano extraordinario": así recuerdan a la mujer que mató un agente de ICE en Minneapolis
5 mins

Renee Nicole Good, poeta, madre y "un ser humano extraordinario": así recuerdan a la mujer que mató un agente de ICE en Minneapolis

Inmigración
Protestas y conmoción en Minneapolis luego de que agente de ICE matara a tiros a una mujer estadounidense
12 mins

Protestas y conmoción en Minneapolis luego de que agente de ICE matara a tiros a una mujer estadounidense

Inmigración
Agentes de ICE han realizado al menos 14 tiroteos y matado a tiros a cuatro personas desde inicio de ofensiva migratoria de Trump: estos son los casos
6 mins

Agentes de ICE han realizado al menos 14 tiroteos y matado a tiros a cuatro personas desde inicio de ofensiva migratoria de Trump: estos son los casos

Inmigración
Un agente de ICE dispara varias veces y mata a una mujer durante la redada de inmigración en Minneapolis
6 mins

Un agente de ICE dispara varias veces y mata a una mujer durante la redada de inmigración en Minneapolis

Inmigración
Jueza federal bloquea intentos de Trump de poner fin al TPS para inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal
3 mins

Jueza federal bloquea intentos de Trump de poner fin al TPS para inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal

Inmigración
Tras persecución, mujer se lanza al Río Grande con un bebé en brazos para evadir agentes
1:04

Tras persecución, mujer se lanza al Río Grande con un bebé en brazos para evadir agentes

Inmigración
A qué datos de inmigrantes con Medicaid tendrá acceso ICE a partir de enero tras la decisión de un juez federal
3 mins

A qué datos de inmigrantes con Medicaid tendrá acceso ICE a partir de enero tras la decisión de un juez federal

Inmigración

¿De qué nacionalidades son los hispanos sin antecedentes penales detenidos?

La investigación, basada en datos oficiales obtenidos por la Ley de Libertad de Información (FOIA, en inglés), indica que con ello, subió la proporción de migrantes detenidos sin historial criminal, que ahora representan más de uno de cada tres del total.

De acuerdo con el estudio, bajo la gestión de Trump, cinco nacionalidades concentran tres cuartas partes de todos los latinos aprehendidos sin récord criminal: México, Guatemala, Honduras, Venezuela y Ecuador.

Los investigadores resaltaron que la detención de mexicanos se incrementó casi ocho veces, al pasar de 1,500 a 13,300, con lo que representa más de una cuarta parte de los detenidos, mientras que la de venezolanos se multiplicó por 14 a 5,600.

También documentaron 8,600 guatemaltecos arrestados, casi ocho veces más que el periodo anterior, y 6,000 hondureños, una cifra que se elevó casi 10 veces, mientras que la de ecuatorianos incrementó a 2,800, es decir, más del doble.

El Gobierno de Trump deportó a casi nueve de cada 10 hispanos detenidos sin antecedentes penales y dejó en libertad solo a algunos.

PUBLICIDAD

Mira también:

Relacionados:
InmigraciónIceDeportaciones

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
El hilo rojo
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX