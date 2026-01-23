Inmigración Al menos 6 mil inmigrantes hispanos sin antecedentes penales son detenidos al mes por administración Trump De febrero a septiembre de 2025, los inmigrantes hispanos entraron a centros de detención, lo que sextuplica los arrestos en comparación con el mismo periodo de 2024.

Un promedio de 6,000 inmigrantes hispanos sin antecedentes fueron detenidos al mes -de febrero a septiembre de 2025-, por la administración de Donald Trump.

Así lo reveló un informe de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) en el que detalló que la detención de venezolanos se multiplicó por catorce y la de mexicanos por ocho.

De acuerdo con el reporte, disponible en la página web de la UCLA, 6,000 inmigrantes hispanos sin antecedentes penales entraron a centros de detención de febrero a septiembre de 2025, en comparación con cerca de 900 al mes en el mismo lapso de 2024, durante la administración del demócrata, Joe Biden.

¿De qué nacionalidades son los hispanos sin antecedentes penales detenidos?

La investigación, basada en datos oficiales obtenidos por la Ley de Libertad de Información (FOIA, en inglés), indica que con ello, subió la proporción de migrantes detenidos sin historial criminal, que ahora representan más de uno de cada tres del total.

De acuerdo con el estudio, bajo la gestión de Trump, cinco nacionalidades concentran tres cuartas partes de todos los latinos aprehendidos sin récord criminal: México, Guatemala, Honduras, Venezuela y Ecuador.

Los investigadores resaltaron que la detención de mexicanos se incrementó casi ocho veces, al pasar de 1,500 a 13,300, con lo que representa más de una cuarta parte de los detenidos, mientras que la de venezolanos se multiplicó por 14 a 5,600.

También documentaron 8,600 guatemaltecos arrestados, casi ocho veces más que el periodo anterior, y 6,000 hondureños, una cifra que se elevó casi 10 veces, mientras que la de ecuatorianos incrementó a 2,800, es decir, más del doble.

El Gobierno de Trump deportó a casi nueve de cada 10 hispanos detenidos sin antecedentes penales y dejó en libertad solo a algunos.

