Agentes enmascarados de ICE detienen a una estudiante extranjera de posgrado en la Universidad de Tuft y le cancelan la visa

Video El momento en que ICE arresta a una joven con visa de estudiante válida

Una estudiante de doctorado de nacionalidad turca en la Universidad de Tufts fue detenida por agentes federales sin explicación alguna, según informó su abogado el miércoles.

Rumeysa Ozturk, de 30 años, acababa de salir de su casa en Somerville para reunirse con amigos el martes por la noche cuando fue detenida por agentes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, según declaró la abogada Mahsa Khanbabai en una petición presentada ante un tribunal federal de Boston.

“Parecía un secuestro”

Un video circulado por varios medios parece mostrar a seis personas, con el rostro cubierto, quitándole el teléfono a Ozturk mientras ella gritaba y era esposada.

"Somos la policía", se escucha decir a los miembros del grupo en el video.

Se escucha a un hombre en la cámara preguntar: "¿Por qué se cubren la cara?".

Khanbabai explicó que Ozturk, quien es musulmana, se encontraba reunida con amigos para el iftar, una comida que rompe el ayuno al atardecer durante el Ramadán.

“Desconocemos su paradero y no hemos podido contactarla. Hasta la fecha, no se han presentado cargos contra Rumeysa, que sepamos”, declaró Khanbabai en un comunicado. Ozturk tiene una visa que le permite estudiar en Estados Unidos, añadió Khanbabai.

Los vecinos dijeron que quedaron conmocionados por el arresto, que tuvo lugar a las 5:30 pm en una cuadra residencial.

“Parecía un secuestro”, dijo Michael Mathis, un ingeniero de software de 32 años cuya cámara de vigilancia captó las imágenes del arresto.

“Se acercaron y comenzaron a agarrarla con el rostro cubierto. Iban en vehículos sin identificación”.

El rector de la Universidad de Tufts, Sunil Kumar, declaró el miércoles que la institución había recibido informes de que las autoridades federales habían detenido a una estudiante internacional de posgrado y que su visa había sido cancelada.

“La universidad desconocía este incidente y no compartió información con las autoridades federales antes del suceso”, declaró Kumar.

Kumar no identificó a la estudiante, pero el portavoz de la Universidad Tufts, Patrick Collins, confirmó que Ozturk es estudiante de doctorado en la Escuela de Posgrado de Artes y Ciencias.

La representante demócrata Ayanna Pressley, en un comunicado, calificó el arresto como “una terrible violación de los derechos constitucionales de Rumeysa al debido proceso y a la libertad de expresión”.

“Debe ser liberada de inmediato”, declaró. “No nos quedaremos de brazos cruzados mientras la Administración Trump continúa secuestrando a estudiantes con estatus legal y atacando nuestras libertades fundamentales”.

La fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, calificó las imágenes de “perturbadoras”.

“Con base en lo que sabemos ahora, es alarmante que la administración federal haya decidido tenderle una emboscada y detenerla, aparentemente apuntando a una persona respetuosa de la ley debido a sus opiniones políticas”, declaró. “Esto no es seguridad pública, es intimidación que será, y debería ser, objeto de un minucioso escrutinio judicial”.

La jueza federal de distrito Indira Talwani emitió una orden que otorga al gobierno hasta el viernes para responder por el motivo de la detención de Ozturk. Talwani también ordenó que Ozturk no sea trasladado fuera del Distrito de Massachusetts sin previo aviso.

Una vez notificada la orden, Ozturk no será trasladada fuera del distrito durante al menos 48 horas, escribió Talwani.

Un portavoz de alto rango del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó la detención de Ozturk y la cancelación de su visa.

“Las investigaciones del DHS y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) descubrieron que Ozturk participó en actividades de apoyo a Hamás, una organización terrorista extranjera que se deleita en el asesinato de estadounidenses. Una visa es un privilegio, no un derecho. Glorificar y apoyar a terroristas que matan a estadounidenses es motivo suficiente para cancelar la emisión de la visa. Esto es una cuestión de seguridad, de sentido común”, declaró el portavoz a AP.

“Nunca habló mal de nadie”

Ozturk fue una de las cuatro estudiantes que, en marzo pasado, coescribieron un artículo de opinión en The Tufts Daily, criticando la respuesta de la universidad a las resoluciones aprobadas por el Senado, su sindicato comunitario, que exigían a Tufts “reconocer el genocidio palestino”, revelar sus inversiones y desinvertir en empresas con vínculos directos o indirectos con Israel.

Amigos de Ozturk afirmaron que no había estado involucrada directamente en las protestas contra Israel. Sin embargo, tras la publicación del artículo de opinión, su nombre, fotografía e historial laboral aparecieron en Canary Mission, un sitio web que se describe a sí mismo como un sitio web que documenta a personas que “promueven el odio hacia Estados Unidos, Israel y los judíos en los campus universitarios norteamericanos”. El artículo de opinión fue el único ejemplo citado del “activismo antiisraelí” de Ozturk.

Recientemente, a estudiantes y profesores de otros lugares también se les han revocado las visas o se les ha impedido la entrada a Estados Unidos por asistir a manifestaciones o expresar públicamente su apoyo a los palestinos. La administración del presidente Donald Trump ha citado un estatuto legal rara vez invocado que autoriza al secretario de estado a revocar las visas de los no ciudadanos que podrían considerarse una amenaza para los intereses de la política exterior de Estados Unidos.

Antes de asistir a Tufts, Ozturk se graduó con una maestría del programa de Psicología del Desarrollo en el Teachers College de la Universidad de Columbia en Nueva York, según un artículo destacado de exalumnos en 2021.

Reyyan Bilge, profesora de psicología en la Universidad Northeastern y amiga de Ozturk, la describió como una persona de "voz suave, amable y gentil", profundamente centrada en su investigación y poco involucrada en las protestas del campus.

Se conocieron en la Universidad Sehir de Estambul, donde Bilge dirigió su tesis, antes de trabajar juntas en investigación cognitiva y copublicar artículos. Mantuvieron una estrecha relación después de que Ozturk llegara a Estados Unidos para continuar sus estudios con una beca Fulbright en Columbia en 2018.

"Durante los 10 años que la conozco, nunca habló mal de nadie, y mucho menos ha sido antisemita o racista", dijo Bilge.

