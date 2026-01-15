Palestina

Revés a Mahmoud Khalil: ¿Activista palestino será expulsado de Estados Unidos?

El caso del activista palestino Mahmoud Khalil tuvo un giro este jueves, que lo podría expulsar de Estados Unidos

El caso del activista palestino Mahmoud Khalil dio un grio hoy 15 de enero de 2026, cuando un tribunal revocó la decisión de liberarlo, con lo cual podría ser detenido y eventualmente expulsado de Estados Unidos.

Contexto del caso de Mahmoud Khalil:

  • Khalil fue arrestado en su apartamento el 8 de marzo de 2025.
  • El activista estuvo tres meses detenido en una cárcel de inmigración en Luisiana.
  • Funcionarios federales han acusado a Khalil de liderar actividades "alineadas con Hamás”.
  • En junio de 2025, un juez federal en Nueva Jersey ordenó la liberación de Khalil.

Más información en breve

