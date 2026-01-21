EE.UU. Gobierno de Trump eleva a $2,600 el pago a inmigrantes indocumentados que salgan de EEUU con proceso formal El Departamento de Seguridad Nacional anunció que elevó el monto para los inmigrantes indocumentados que abandonen EEUU usando la aplicación CBP Home del gobierno federal.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este miércoles 21 de enero 2026, que elevó hasta 2,600 dólares el monto por estipendios a entregar para los inmigrantes indocumentados que abandonen EEUU usando la aplicación CBP Home del gobierno federal.

Un comunicado del DHS cita palabras de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien aseguró que "los inmigrantes indocumentados deberían aprovechar este regalo y autodeportarse, porque de lo contrario, los hallaremos, los arrestaremos y nunca volverán".

Se informó que cada inmigrante recibirá el bono de 2,600 dólares más un vuelo en avión gratuito.

Desde enero de 2025 2.2 millones de inmigrantes indocumentados decidieron autodeportarse, y decenas de miles usaron el programa CBP Home



El monto anterior a entregar para cada inmigrante era de 1,000 dólares.

El Departamento informa que el costo actual de una sola deportación forzosa es de 18,245 dólares. "Con la nueva oferta de una ayuda de 2,600 dólares, el costo de una sola autodeportación a través de la aplicación CBP Home será de solo 5,100 dólares, lo que supondrá un ahorro para el contribuyente estadounidense de más de 13,000 dólares" por cada inmigrante indocumentado.

La aplicación CBP Home ya cuenta con casi 100. 000 usuarios.