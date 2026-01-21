EE.UU.

Gobierno de Trump eleva a $2,600 el pago a inmigrantes indocumentados que salgan de EEUU con proceso formal

El Departamento de Seguridad Nacional anunció que elevó el monto para los inmigrantes indocumentados que abandonen EEUU usando la aplicación CBP Home del gobierno federal.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Agentes de ICE reciben recompensas por realizar detenciones de inmigrantes, incluso si son liberados

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este miércoles 21 de enero 2026, que elevó hasta 2,600 dólares el monto por estipendios a entregar para los inmigrantes indocumentados que abandonen EEUU usando la aplicación CBP Home del gobierno federal.

Un comunicado del DHS cita palabras de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien aseguró que "los inmigrantes indocumentados deberían aprovechar este regalo y autodeportarse, porque de lo contrario, los hallaremos, los arrestaremos y nunca volverán".

PUBLICIDAD

Más sobre EE.UU.

En duda la continuidad de los vuelos de repatriación de inmigrantes deportados desde EEUU a Venezuela
6 mins

En duda la continuidad de los vuelos de repatriación de inmigrantes deportados desde EEUU a Venezuela

Inmigración
"Extremadamente irrespetuoso": la dura crítica del papa León XIV al trato a los inmigrantes por el gobierno de Trump
2 mins

"Extremadamente irrespetuoso": la dura crítica del papa León XIV al trato a los inmigrantes por el gobierno de Trump

Inmigración
Gobierno de Bukele detiene a la abogada de los venezolanos deportados por Trump a la megacárcel de El Salvador
5 mins

Gobierno de Bukele detiene a la abogada de los venezolanos deportados por Trump a la megacárcel de El Salvador

Inmigración
Panamá les da a migrantes deportados por Trump 30 días para que se vayan del país: algunos quieren regresar a EEUU
6 mins

Panamá les da a migrantes deportados por Trump 30 días para que se vayan del país: algunos quieren regresar a EEUU

Inmigración
EEUU anuncia la reapertura de cuatro cruces fronterizos con México
3 mins

EEUU anuncia la reapertura de cuatro cruces fronterizos con México

Inmigración
"Ya estoy del otro lado": último mensaje a su madre de una de las víctimas de la tragedia del camión
3 mins

"Ya estoy del otro lado": último mensaje a su madre de una de las víctimas de la tragedia del camión

Inmigración

Se informó que cada inmigrante recibirá el bono de 2,600 dólares más un vuelo en avión gratuito.

Desde enero de 2025 2.2 millones de inmigrantes indocumentados decidieron autodeportarse, y decenas de miles usaron el programa CBP Home


El monto anterior a entregar para cada inmigrante era de 1,000 dólares.

El Departamento informa que el costo actual de una sola deportación forzosa es de 18,245 dólares. "Con la nueva oferta de una ayuda de 2,600 dólares, el costo de una sola autodeportación a través de la aplicación CBP Home será de solo 5,100 dólares, lo que supondrá un ahorro para el contribuyente estadounidense de más de 13,000 dólares" por cada inmigrante indocumentado.

  • La aplicación CBP Home ya cuenta con casi 100. 000 usuarios.

El DHS informa que durante el primer año del segundo mandato de Donald Trump se ejecutaron más de 675,000 deportaciones.

Relacionados:
EE.UU.Departamento de Seguridad NacionalDeportacionesControl de Inmigración y Aduanas (ICE)

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tráiler: El Mochaorejas
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX