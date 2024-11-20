Cambiar Ciudad
Preguntas y respuestas Inmigracion

Cómo prepararse ante las deportaciones masivas: ‘Hablemos de Inmigración’

El programa, que se transmite a través de los canales de Univision Noticias y Primer Impacto en YouTube y el canal de Univision Noticias en Facebook, analizó los escenarios para cientos de miles de inmigrantes indocumentados que están en la mira de las deportaciones masivas del nuevo gobierno. Entérate aquí.

Univision
Video ¿Quiénes son los migrantes que promete deportar el nuevo 'zar de la frontera'? Te explicamos

En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Univision Noticias, Jorge Cancino, junto al abogado invitado José Guerrero, explicaron los detalles conocidos hasta ahora del plan de deportaciones masivas del presidente electo, Donald Trump, quien regresará a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025 para un segundo mandato.

Mira aquí el programa:

De acuerdo con lo anticipado por Tom Homan, nominado por Trump para ocupar el cargo de “zar” de la frontera a cargo de las expulsiones, entre 1 y 1.5 millones de extranjeros con orden de deportación y con antecedentes criminales encabezan la lista

Un informe actualizado de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés), revela que entre los años fiscales 2015 y 2024 (al 30 de septiembre de este año), la Corte de Inmigración ha emitido 793,543 órdenes de deportación en ausencia, correspondientes a extranjeros que se hallaban en libertad y no acudieron a sus citas judiciales. El informe detalla que 453,670 de estas órdenes de expulsión han sido emitidas durante el gobierno de Biden (equivalente al 57.1%). Además, en el mismo período la EOIR ha emitido 77,244 órdenes de expulsión en ausencia en casos de asilos defensivos y 57,832 órdenes de deportación en ausencia de menores no acompañados (UAC, por sus siglas en inglés).

En total, bajo esta categoría, se encuentran 928,619 extranjeros que no se presentaron a sus citas o audiencias y se perdieron o se convirtieron en ‘invisibles’ entre la población indocumentada, que alcanza los 11 millones.

¿Qué deben hacer aquellos extranjeros con una orden de deportación vigente? ¿Qué pasa si los detienen? ¿Qué derechos tienen? ¿Pueden pedir que se reabran sus casos? ¿En cuánto tiempo pueden ser expulsados? ¿Pueden regresar inmediatamente después de ser deportados? Fueron algunas de las preguntass que se respondieron a los usuarios que participaron en vivo en el programa.

‘Hablemos de Inmigración’ es un espacio creado para conectarnos con nuestros usuarios, compartir información, conocimiento y responder preguntas con abogados de inmigración autorizados para dar consejo legal. El programa se transmite en vivo cada MARTES a través de los canales de Univision Noticias y Primer Impacto en YouTube y Univision Noticias en Facebook a partir de las 7 PM (hora del Este).


