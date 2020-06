Los extranjeros pueden participar de las protestas, pero si lo hacen deben prestar atención a estos consejos

La pregunta que surge es si los no ciudadanos estadounidenses pueden sumarse a las manifestaciones, y si existen riesgos por salir a las calles a expresar desacuerdo y exigir justicia.

El National Immigration Project of the National Lawyers Guild (Proyecto Nacional de Inmigración del Sindicato Nacional de Abogados) dice en un informe que miles de personas en todo el país se han unido a estas protestas, “a menudo arriesgando su seguridad y libertad para hacer oír su voz”. Pero advierte que los extranjeros “enfrentan riesgos adicionales” que deben tener en cuenta en todo momento.

Los extranjeros, asesorados por sus abogados, deben “entender las consecuencias de participar” en una manifestación, “así como las medidas que pueden tomar para minimizar los riesgos” en el caso de ser detenidos por la policía, incluso si no reciben cargos.

La 1ra Enmienda

“Si es una protesta pacífica, no hay problema”, agrega. "Pero si la manifestación de vuelve violenta y usted es parte de la violencia, no lo protege la 1ra Enmienda”, agrega.

“Los indocumentados ni se les ocurra. No lo haga, no salga, porque en muchas manifestaciones agentes federales de ICE y de la Patrulla Fronteriza están colaborando con las policías locales. Si son detenidos, les pedirán documentos. Y si no tienen estatus legal de permanencia pueden ser puestos en proceso de deportación de Estados Unidos”, señala.