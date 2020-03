¿Qué va a pasar con el programa de Trump que envía a los solicitantes de asilo a México?

Qué pasa ahora

Los jueces indicaron al gobierno que p resente argumentos escritos a más tardar este lunes, y a los demandantes que respondan a más tardar el martes, reportó The Associated Press.

En los alegatos iniciales, los demandantes del MPP, entre ellos el Innovation Law Center, el Central American Resource Center of Northern California y la Escuela de Leyes de la Universidad de San Francisco, señalaron que el programa es “inconsistente con la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA)”, además de “arbitrario y caprichoso porque carece de suficientes protecciones” cuando regresa a México a los solicitantes de asilo.

Reglas inciertas

“Crea un clima de incertidumbre no solo para las personas que buscan protección, sino también para los abogados y al propio gobierno. Es como un partido de béisbol donde de pronto, en mitad del juego, cambian las reglas. Es obvio que se provocará un caos, porque nadie sabe dónde terminará la pelota”.

A la pregunta respecto a qué esperar en el curso de los próximos días, Barrón dijo que “hay que estar atento para conocer qué decidirá la Corte y cómo quedarán las reglas”. Y para los inmigrantes que aguardan en México como aquellos que no han tenido la oportunidad de pedir asilo, “traten de hablar con un abogado y tengan la esperanza que esto será resuelto de la mejor manera posible”.

Qué dice el gobierno

Temor en México

El activista añade que en los últimos meses el gobierno de México militarizó la frontera “y los soldados persiguen a los migrantes para frenarlos y que no lleguen hasta el borde para que pidan asilo”.

“Cuando los detienen los entregan a la migra y luego los deportan a sus países”, dice Mujica. “Todo el norte tiene retenes para que no avancen. Todo esto ha empeorado en el último año, desde que pusieron en marcha el MPP", dijo.

El activista indicó además que las organizaciones que ayudan a los migrantes “estamos tratando de que no nos usen en las elecciones de Estados Unidos. No queremos ser un factor que decida quién ganará en noviembre. Eso hace más difícil nuestro trabajo. No queremos que nos utilicen”, precisó.