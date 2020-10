El gobierno confirma que la Patrulla Fronteriza está deportando a inmigrantes en unas 2 horas por la pandemia

Una nueva regla no escrita está siendo ejecutada por las autoridades de inmigración en la frontera con México: la mayoría de los inmigrantes detenidos están siendo deportados en menos de dos horas.

A la pregunta hecha por la corresponsal del Noticiero Univision Claudia Uceda sobre deportaciones aceleradas de inmigrantes, Chad respondió que la prontitud de las expulsiones obedece “a la emergencia de salud pública relacionada con covid-19”, aunque los protocolos para combatir la pandemia no describen este tipo de actuaciones.

El secretario agregó que "la Patrulla Fronteriza y no debería retener a personas en entornos congregados en los que no tenemos las instalaciones para asegurarnos de que el covid-19 no se propague allí", por lo que los inmigrantes que la agencia está deteniendo "alrededor del 90% de ellos son devueltos en unas dos horas”, añadió.