Inmigración

¿Cómo pido ayuda a los consulados si agentes de ICE detienen a mi familiar? Hay apoyo para inmigrantes

Antes de entrar en pánico esto es lo que puedes hacer en caso de que un familiar sea detenido por agentes del ICE u otras autoridades por motivos de inmigración.

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Por:N+ Univision
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La detención de un familiar por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) puede ser un momento que ponga bajo un alto nivel de estrés y preocupación.

Por eso es importante que sepas qué hacer en caso de que eso ocurra, y es que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores ( SRE), cuenta con protocolos para orientar a los connacionales.

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Según Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, la labor consular es importante para que los afectados tengan la defensa legal necesaria.

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Pero es importante tener en claro cómo es el apoyo. Y es que el consulado como institución no puede emprender acciones jurídicas directas ni actuar como el abogado defensor oficial en un juicio.

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Pues su función principal es la protección y asesoría. Actúan como gestores para acercar a los afectados con profesionales capacitados.

"Lo que hacen los consulados es que, con la red de asesorías legales que tienen contratadas, acercan a esos asesores con los connacionales que requieren apoyo legal y lo han solicitado", dijo Juan Ramón de la Fuente, Canciller de México.

¿Cómo solicitar ayuda consular de inmediato?

Si tu familiar es detenido, sigue estos pasos para activar la red de apoyo consular:

  • Ubica la oficina que corresponde a la zona donde ocurrió la detención.
  • Contacta al Centro de Información y Atención a Personas Mexicanas (CIAM) que opera las 24 horas del día.
  • Una vez establecido el contacto, el consulado te vinculará con su red de abogados externos para evaluar el caso y solicitar la asesoría legal.
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De acuerdo con datos oficiales de la SRE 152,625 casos recibieron algún tipo de atención o apoyo consular preventivo antes de ser trasladados a México.

De los 192,500 mexicanos repatriados, un total de 152,000 contaron con el respaldo de sus consulados para organizar un retorno ordenado y seguro.

Al llegar a territorio nacional, la Secretaría de Gobernación ( Segob) es la que brinda atención a los connacionales que regresan al país.

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