Ice ICE irá a juicio por trato a inmigrantes: ¿De qué acusan a la agencia de seguridad? Se tiene previsto que el juicio, comience el 26 de mayo ante el juez Lewis Kaplan de la corte federal para el distrito Sur de Nueva York.

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Por las condiciones en que mantiene detenidos a inmigrantes en su sede de Nueva York, que han sido calificadas como "inhumanas" por activistas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) irá a juicio en mayo.

En respuesta a una demanda presentada en agosto por la ONG Make The Road, la Unión de Libertades Civiles y el bufete Wang Hecker, que alegan que los inmigrantes fueron detenidos en condiciones de hacinamiento e insalubridad y que se les negó el acceso a un abogado, de acuerdo con el diario digital The City. Se tiene previsto que el juicio, comience el 26 de mayo ante el juez L ewis Kaplan de la corte federal para el distrito Sur de Nueva York.

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¿Por qué ICE irá juicio por trato a migrantes?

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La agencia federal violó la Primera Enmienda de la Constitución al no darles acceso a un abogado, así como la Quinta Enmienda porque fueron sometidos a "condiciones de confinamiento punitivas" sin el debido proceso, según la demanda.

Incluso un video dado a conocer en julio pasado por la Coalición de Inmigración de Nueva York mostró a un grupo de personas hacinadas, durmiendo en el suelo, y según las denuncias, compartiendo dos inodoros sin privacidad, sin acceso a duchas y con acceso limitado a comida y medicinas.

ICE ha negado en varias ocasiones el acceso al edificio a congresistas pese a su derecho a visitar las instalaciones federales.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional ( DHS) negó que la oficina fuera un centro de detención.

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Debido a los continuos arrestos, en agosto se presentó la demanda conjunta en nombre de cualquier persona que haya sido o vaya a ser detenida dentro del 26 Federal Plaza.

Luego, hubo una orden del juez Kaplan para que ICE mejorara las condiciones de los detenidos.

Desde la orden del juez, defensores de los inmigrantes y abogados de la Administración del presidente Donald Trump han intercambiado información durante el proceso de recopilación de pruebas, al tomar declaración a altos funcionarios del ICE y solicitar registros sobre los inmigrantes detenidos, de acuerdo con The City.