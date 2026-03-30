Ciudadanía por nacimiento ¿Qué pasa con mi hijo si la corte falla a favor de negar la ciudadanía por nacimiento? Padres inmigrantes se preguntan qué sucederá con el estatus legal de sus hijos si el máximo tribunal falla a favor de la restricción.

Video ¿Puede Donald Trump eliminar el derecho de ciudadanía por nacimiento?

El debate sobre la Enmienda 14 de la Constitución sigue en el foco de la mirada pública, mientras la Corte Suprema se prepara para escuchar los argumentos que podrían cambiar la definición de quién es estadounidense por nacimiento, hay dudas e incertidumbre entre las comunidades inmigrantes.

El caso, impulsado por una polémica orden ejecutiva, busca cerrar la puerta a la ciudadanía automática para hijos de padres sin estatus legal.

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Durante meses, las familias han vivido con el temor de que una decisión judicial adversa pueda invalidar las actas de nacimiento de niños que ya han crecido en este país, o que el cambio de reglas ocurra de la noche a la mañana sin previo aviso.

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¿Qué pasa con mi hijo, la decisión sería retroactiva?

La respuesta a la incertidumbre de los padres reside en un principio fundamental del derecho: la temporalidad. Según explicó a N+ Univision el abogado de inmigración Ezequiel Hernández, el impacto de un fallo adverso no sería el que muchos temen para sus hijos.

“Se aplicaría desde el día del fallo a favor de Trump, la orden no sería retroactiva ya que la decisión de la corte de distrito suspendió la Orden ejecutiva y por consecuencia reconoce la ciudadanía por nacimiento hasta que la Corte Suprema decida”, aseguró Hernández.

Así despeja la duda sobre si los niños ya nacidos perderían sus derechos.

El abogado puntualizó que, debido a que una corte de distrito suspendió la Orden Ejecutiva original, el sistema legal estadounidense sigue reconociendo plenamente la ciudadanía por nacimiento mientras el caso escala.

De esta manera, si la Corte Suprema decide fallar a favor de la administración y restringir este derecho, la medida se aplicaría después del fallo en adelante.

Esto significa que todos los niños nacidos hasta el minuto previo a la sentencia mantienen su ciudadanía intacta, ya que la ley reconoce su estatus bajo el marco constitucional vigente al momento de su nacimiento.

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