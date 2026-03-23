Noticias ¿Cuáles son los aeropuertos donde Trump envió a los agentes de ICE y CBP? Te contamos el contexto del despliegue de los agentes federales por parte del mandatario estadounidense

Video Agentes de ICE refuerzan controles en aeropuertos de Chicago

Este lunes 23 de marzo del 2026, los agentes de agencias de inmigración de Estados Unidos, como ICE y CBP, fueron desplegados a los principales 14 aeropuertos del país para ayudar a la escasez del personal por el congelamiento del presupuesto en el Congreso.

Cabe destacar que la disputa entre los demócratas y republicanos es por las medidas por parte de los agentes federales a los inmigrantes y los tiroteos fatales en operativos antiinmigración.

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A continuación te contamos algunos de los aeropuertos donde mandaron a los agentes del ICE.

ICE y CBP ayudarán con más aeropuertos

De acuerdo con el zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, los agentes de CBP y ICE fueron desplegados en 14 aeropuertos, pero remarcó que podría “haber más”.

El trabajo que harán los agentes será monitorear las salidas y estarán a cargo de la logística, esto con el fin de que los funcionarios se centren solamente en los chequeos de seguridad.

Video Así fue la comunicación previa al choque entre avión de Air Canada y camión de bomberos en el aeropuerto de LaGuardia

¿En qué aeropuertos están los agentes del ICE?

De acuerdo con la agencia de noticias AFP, los agentes federales están en los aeropuertos de John F. Kennedy, de Nueva York, y Aeropuerto Internacional O'Hare, de Chicago, esto para ayudar al personal de la Administración de Seguridad en el Transporte ( TSA).

Por su parte, la agencia de noticias AP mencionó que agentes de inmigración se pudieron ver en las filas del Aeropuerto Internacional Hartsfield–Jackson de Atlanta.

¿Qué me pueden revisar ICE y CBP en aeropuertos?

La TSA puede revisar el REAL ID; registrarte físicamente, checar tu equipaje y dispositivos electrónicos.

En el caso del CBP, ellos pueden revisar los celulares, laptops, memorias USB y checarlos sin la necesidad de una orden judicial, sin embargo, no pueden ver el contenido que esté en la nube y deben pedirte que pongas los equipos en modo avión.

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De igual manera, debes declarar si llevas más de 10 mil dólares en efectivo, al igual que cualquier alimento, planta o producto.

Video Trump amenaza con enviar agentes de ICE a aeropuertos en Estados Unidos

Mueren dos pilotos en choque entre un avión y un camión de bomberos en aeropuerto de Nueva York

La noche del domingo 22 de marzo, un avión de Air Canada chocó con un camión de bomberos justo en el momento en el que aterrizaba en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York.

De acuerdo con autoridades, el incidente mató al piloto y al copiloto, al igual que hay varios heridos.

Cabe destacar que, antes del choque, se puede oír por el controlador de tráfico aéreo, diciéndole al camión de bomberos que se detenga.