Inmigración

Nueva Jersey anuncia los alcances de ICE en su territorio. ¿Qué sí y qué no pueden hacer los agentes de inmigración?

Además, la fiscalía general del estado creó un portal para que los residentes puedan reportar cualquier acción de los agentes de ICE.

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Por:N+ Univision
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Este miércoles 25 de marzo, la demócrata Mikie Sherrill, gobernadora de Nueva Jersey, convirtió en ley tres proyectos para proteger a sus residentes y limitar las acciones de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE), a quienes se les prohibirá cubrir su rostro con máscaras.

Entre las medidas se encuentra la exigencia para que los agentes muestren su rostro y que presenten una identificación válida antes de detener a alguien.

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La nueva " Ley de Protección de la Privacidad” establece normas sobre cómo las agencias gubernamentales estatales y las locales recopilan y comparten cierta información personal, como el estatus migratorio.

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La tercera ley promulgada convierte en ley la directiva del fiscal general titulada “Fortaleciendo la confianza entre la policía y las comunidades inmigrantes”, que busca incrementar la confianza entre la policía y las comunidades inmigrantes, de acuerdo con un comunicado de las autoridades.

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¿Qué dice la gobernadora de Nueva Jersey?

“Con estas leyes dejamos claro que aquí, en Nueva Jersey, todavía seguimos y respetamos la Constitución y defendemos el Estado de derecho", señaló Sherrill, quien el pasado 20 de enero asumió el cargo.

De acuerdo con la gobernadora y exfiscal federal, el paso que dio Nueva Jersey responde a la agresiva política migratoria del presidente Donald Trump.

Y es que consideran que los agentes del ICE actúan sin entrenamiento y no rinden cuentas.

"Los agentes del ICE de Trump actúan sin entrenamiento, sin rendir cuentas y escondidos detrás de pasamontañas, poniendo en peligro a las personas. Por eso, en Nueva Jersey estamos protegiendo a nuestras comunidades; reforzando la protección de nuestras comunidades, prohibiendo que agentes del ICE se cubran el rostro y defendiendo la privacidad de nuestros residentes contra los abusos del gobierno federal", afirmó Sherrill.

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Además, la fiscalía general creó el portal www.njoag.gov/portal para que los residentes del estado puedan reportar cualquier acción de los agentes de ICE y la agencia rinda cuentas por ello.

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