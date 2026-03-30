Ciudadanía por nacimiento ¿Cuándo se discute fin a la ciudadanía por nacimiento? Corte Suprema escuchará la propuesta de Trump De fallar a favor del gobierno, esto obligaría a verificar el estatus migratorio de los padres antes de emitir un certificado de nacimiento estadounidense.

Video ¿Qué pasará con la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos?

Como te hemos informado, la Corte Suprema de los Estados Unidos se prepara para analizar el caso Trump v. Barbara, una disputa que busca determinar si el Poder Ejecutivo tiene la autoridad para eliminar la ciudadanía automática para hijos de padres indocumentados.

Esta batalla legal apunta directamente a la 14ª Enmienda de la Constitución, la cual ha garantizado por más de 150 años que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana por derecho propio.

Video ¿Puede Donald Trump eliminar el derecho de ciudadanía por nacimiento?

¿Cuál es el argumento de Trump sobre el derecho de ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos?

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El argumento central de la administración Trump se enfoca en una reinterpretación de la cláusula "bajo la jurisdicción" de los Estados Unidos. El gobierno sostiene que esta frase implica una lealtad política que los padres en situación irregular no pueden otorgar, y califica la ciudadanía automática como un "imán" para la inmigración ilegal y el llamado " turismo de nacimiento".

Por otro lado, defensores de los derechos civiles argumentan que alterar este derecho rompería con el precedente histórico de 1898 (Wong Kim Ark) y crearía una generación de niños sin patria, vulnerables a la deportación desde el momento de nacer.

La incertidumbre sobre el futuro de miles de familias de inmigrantes se resolverá pronto y está a manos de una Corte considerada con una mayoría conservadora. Los magistrados deberán decidir si el presidente puede cambiar mediante orden ejecutiva una norma constitucional.

De fallar a favor del gobierno, el impacto administrativo en hospitales y registros civiles sería inmediato, al obligar a verificar el estatus migratorio de los padres antes de emitir un certificado de nacimiento estadounidense.

Video Ciudadanía por nacimiento: USCIS revela plan para implementar la orden de Trump que busca eliminarla

¿Cuándo se discute fin a la ciudadanía por nacimiento?

Los argumentos orales, donde los jueces escucharán a ambas partes, están programados para este miércoles 1 de abril de 2026. Pero se espera que, tras las deliberaciones, el máximo tribunal emita su fallo final a finales de junio de 2026.

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Hasta que se publique dicha sentencia, la ciudadanía por nacimiento sigue siendo un derecho vigente y protegido en todo el territorio nacional para cualquier bebé nacido en suelo estadounidense.