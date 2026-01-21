Ice ¿ICE puede entrar a mi casa sin una orden judicial? Esto dice un memorando revelado por AP La información se da a conocer luego de que agentes federales de inmigración forzaran la entrada a una casa para detener a un ciudadano estadounidense sin una orden judicial.

Los agentes federales de inmigración están entrando por la fuerza en los hogares sin una orden judicial, de acuerdo con un memorando interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) revelado por la agencia The Associated Press.

Con esto, los agentes de inmigración están ejerciendo facultades que violan los límites constitucionales de no entrar a sitios de propiedad privada.

¿ICE puede entrar a mi casa sin una orden judicial?

De acuerdo con el memorando, se autoriza a los agentes del ICE a utilizar la fuerza para entrar en una residencia basándose únicamente en una orden administrativa más restrictiva para detener a alguien con una orden definitiva de expulsión, una medida que, según los defensores de derechos de inmigrantes, choca con las protecciones de la Cuarta Enmienda y termina con lo que solían hacer los inmigrantes de refugiarse en un lugar que no fuera público.

El cambio se produce en medio de que la administración del presidente Donald Trump está ampliando las detenciones de inmigrantes en todo el país, al desplegar a miles de agentes como parte de su política migratoria de deportación masiva.

El memorando, firmado por el director interino del ICE, Todd Lyons, con fecha del 12 de mayo de 2025, dice:

Aunque el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) no ha dependido históricamente de órdenes administrativas para arrestar a extranjeros sujetos a órdenes finales de expulsión en su lugar de residencia, la Oficina del Asesor Jurídico del DHS ha determinado recientemente que la Constitución de los Estados Unidos, la Ley de Inmigración y Nacionalidad y las regulaciones de inmigración no prohíben el uso de órdenes administrativas para este fin



Aunque el memorando no detalla cómo se tomó esa decisión ni cuáles podrían ser sus repercusiones legales.

ICE irrumpió en la casa de un estadounidense sin orden judicial

Hace apenas unos días, la agencia AP informó que agentes federales de inmigración, a punta de pistola y sin una orden judicial, forzaron la entrada para detener a un ciudadano estadounidense en su casa de Minnesota, luego lo sacaron a la calle en ropa interior pese a las gélidas temperaturas.

ChongLy ' Scott' Thao dijo a AP que su nuera lo despertó de una siesta el 18 de enero pasado y que le advirtió que agentes del ICE estaban golpeando la puerta de su casa en St. Paul. Él le dijo que no abriera. Entonces, agentes enmascarados entraron por la fuerza y apuntaron con armas a la familia, mientras les gritaban, para finalmente llevárselo.

Luego de minutos de tensión, los agentes se dieron cuenta de que era un ciudadano estadounidense sin antecedentes penales y una o dos horas después, lo regresaron a su casa. Los agentes de ICE se fueron sin disculparse por haberlo detenido y romper la puerta de su casa, denunció Thao.