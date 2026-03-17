Inmigración

Trump dispuesto a reducir acciones antiinmigrantes para llegar a acuerdo que permita la reapertura del Gobierno

Se detalló que también propone el aumento del uso de cámaras corporales en agentes migratorios.

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Para llegar a un acuerdo con los demócratas que permita financiar de nuevo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que está parcialmente cerrado desde el 14 de febrero por falta de fondos y que principalmente ha afectado las operaciones en aeropuertos por falta de personal, el presidente Donald Trump está dispuesto relajar su política antiinmigrantes.

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Así se dio a conocer luego de que la Casa Blanca enviara este martes 17 de marzo una carta a las senadoras republicanas Susan Collins y Katie Britt en la que detalla las concesiones que el Gobierno de Trump propone para facilitar la reapertura del DHS.

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En la carta, firmada por Tom Homan, el 'zar de la frontera' de la Casa Blanca, el Gobierno asegura también haber ofrecido limitar las acciones de control migratorio civil, cumplir y ampliar la supervisión del Congreso sobre centros de detención y exigir identificación visible de los agentes.

Se detalló que también propone el aumento del uso de cámaras corporales en agentes migratorios aunque esto contempla una excepción para las operaciones encubiertas del DHS.

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