Inmigración Inmigrante mexicana deportada podrá regresar al país: Juez encuentra motivo para protegerla La inmigrante beneficiara de DACA fue deportada tras asistir a su cita para la tarjeta de residencia el 18 de febrero pasado.

Video Juez federal ordena el regreso de mexicana beneficiaria de DACA, deportada tras cita de residencia

Un tribunal federal dictaminó que el gobierno de los Estados Unidos debe permitir el regreso de María de Jesús Estrada Juárez, una madre inmigrante mexicana radicada en Sacramento, California que fue deportada tras asistir a su cita para la tarjeta de residencia ( green card) el 18 de febrero pasado.

La inmigrante, identificada como María de Jesús Estrada Juárez, fue enviada a México a pesar de que contaba con permiso legal para permanecer en el país. Estrada Juárez había vivido en California durante 27 años y fue detenida en su cita de residencia en el centro de Sacramento aunque era beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia ( DACA).



La jueza federal del Distrito Este de California, Dena M. Coggins, concedió el fallo el lunes 23 de marzo, según FWD.us, una organización de defensa de la reforma de la justicia penal e inmigración que asiste a Estrada Juárez.

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¿Por qué deportaron a María de Jesús Estrada Juárez, beneficiaria de DACA?

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Estrada Juárez ha sido beneficiaria de DACA desde 2014. El programa, que comenzó durante la administración del presidente demócrata Barack Obama, ha protegido de la deportación a inmigrantes que llegaron a los Estados Unidos cuando eran niños, siempre y cuando no tengan antecedentes penales.

El Departamento de Seguridad Nacional ( DHS) afirmó que DACA "no otorga ninguna forma de estatus legal en este país" y señaló que a Estrada Juárez se le había emitido previamente "una orden final de deportación" en 1998. Estrada Juárez, quien ingresó al país a los 15 años en 1998, negó haber recibido dicha orden.



Coggins ordenó al gobierno regresar la protección de DACA a la mexicana, tras determinar que el programa la protegía de la deportación.

El fallo exige que el gobierno facilite su regreso al país en un plazo de siete días tras " encontrar graves deficiencias legales" en la deportación, informó FWD.us en un comunicado de prensa.

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“Estamos encantados por María y su familia, y profundamente entristecidos de que alguna vez se haya llegado a esto. Este fallo confirma lo que ya sabíamos: el gobierno actuó de manera ilegal. Los beneficiarios de DACA merecen vivir con dignidad —no bajo la amenaza de la deportación— y esta administración los ha atacado cada vez más. El gobierno debe cumplir con esta orden de inmediato y garantizar su regreso seguro", pidió FWD.us.