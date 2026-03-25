Frontera EEUU México

El reverendo que celebra misas con inmigrantes detenidos: Esta es la historia de Brian Strassburger

En medio de los dramáticos cambios que se han registrado en las dinámicas en la frontera entre México y Estados Unidos, un sacerdote sigue atendiendo a migrantes y deportados.

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video Alertan por cientos de niños no acompañados que cruzan la frontera entre EEUU y México

Durante los últimos cinco años en la frontera entre Estados Unidos y México, el reverendo Brian Strassburger ha pasado de atender a multitudes de solicitantes de asilo en albergues abarrotados a celebrar misa con inmigrantes detenidos y deportados.

Pero, aunque los cruces fronterizos se han reducido drásticamente durante el gobierno del presidente Donald Trump, el sacerdote jesuita afirmó que su misión sigue centrada en encarnar el mensaje cristiano de que “Dios te acompaña en tu camino”.

PUBLICIDAD

“Y el camino, ya sea hacia el norte o hacia el sur, implica mucho sufrimiento”, añadió Strassburger. “Tenemos una fe que nos habla en medio de ese sufrimiento. Tenemos un Dios que dice: ‘Quiero ser uno de ustedes’”.

Con base en el Valle del Río Grande, en Texas, Strassburger dirige Del Camino Jesuit Border Ministries, un trío de jesuitas que desde 2021 ha estado ofreciendo misa y otros sacramentos a migrantes a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México.

Los cruces fronterizos se desploman bajo Trump

En el pasado, miles de migrantes se agolpaban a diario en albergues precarios antes y después de cruzar la frontera en cifras récord.

Casi 2.5 millones de personas cruzaron la frontera ilegalmente o ingresaron legalmente mediante un sistema para quienes buscan protecciones humanitarias desde mayo de 2023, cuando el gobierno de Joe Biden puso fin a las restricciones por COVID-19 sobre el asilo, hasta enero de 2025, cuando Trump declaró una emergencia nacional en la frontera al inicio de su segundo mandato.

Video Peruana viaja a Chicago y asegura que el papa León XIV “no investigó” su caso de abuso sexual

Strassburger celebraba misa en albergues repletos en McAllen, Texas, y justo al otro lado del río Bravo, en Reynosa, México, donde muchos miles de personas dormían en tiendas de campaña en refugios improvisados y cientos más esperaban afuera una oportunidad para cruzar a Estados Unidos, incluso mientras el gobierno de Biden empezaba a imponer restricciones.

Estuvo allí, en un albergue administrado por monjas católicas, al día siguiente de que el gobierno de Trump cancelara todas las citas fronterizas que los aspirantes a solicitantes de asilo habían programado mediante una aplicación para entrar a Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Más sobre Frontera EEUU México

Un año después del segundo gobierno, Trump ataca sin piedad el sistema migratorio
18 mins

Un año después del segundo gobierno, Trump ataca sin piedad el sistema migratorio

Inmigración
Trump acabó en 2025 con las protecciones migratorias de miles de personas con años de vida en EEUU
16 mins

Trump acabó en 2025 con las protecciones migratorias de miles de personas con años de vida en EEUU

Inmigración
Gobierno de Trump crea una nueva zona militarizada en California, en la frontera con México
3 mins

Gobierno de Trump crea una nueva zona militarizada en California, en la frontera con México

Inmigración
Trump planea invocar otra vez la Sección 212(f) para hacer permanentes sus cambios al sistema migratorio
7 mins

Trump planea invocar otra vez la Sección 212(f) para hacer permanentes sus cambios al sistema migratorio

Inmigración
Corte Suprema revisará la autoridad del gobierno para limitar el acceso al asilo en la frontera
4 mins

Corte Suprema revisará la autoridad del gobierno para limitar el acceso al asilo en la frontera

Inmigración
¿Por qué ahora el gobierno de Trump quiere pintar el muro fronterizo de negro?
2 mins

¿Por qué ahora el gobierno de Trump quiere pintar el muro fronterizo de negro?

Inmigración
Qué espera en EEUU a los solicitantes de asilo que llegan a la frontera de México
6 mins

Qué espera en EEUU a los solicitantes de asilo que llegan a la frontera de México

Inmigración
Corte determina que cualquier extranjero detenido en la frontera y declarado inadmisible no tiene derecho a fianza
6 mins

Corte determina que cualquier extranjero detenido en la frontera y declarado inadmisible no tiene derecho a fianza

Inmigración
Cientos de miles de inmigrantes que llevan décadas en EEUU están en la mira de las deportaciones de Trump
8 mins

Cientos de miles de inmigrantes que llevan décadas en EEUU están en la mira de las deportaciones de Trump

Inmigración
Niegan la entrada a EEUU a inmigrante con permiso de reingreso tras viajar a México
1:46

Niegan la entrada a EEUU a inmigrante con permiso de reingreso tras viajar a México

Inmigración

Después de celebrar misa, preguntó a la gente cómo estaba sobrellevando la noticia. La mayoría dijo sentirse devastada, aterrorizada y engañada. Pero una mujer levantó la mano y dijo, en español: “Lo último que se pierde es la esperanza”.

“Sandra no pone su esperanza en una aplicación de celular ni en una administración presidencial ni en un gobierno. Pone su esperanza en el Señor, y esa es una esperanza que no decepciona, incluso en medio de los momentos desesperanzadores de la vida”, recordó Strassburger. “Si Sandra puede decir eso, en ese día y en ese momento, ¿cómo puedo perder la esperanza en mi propio ministerio aquí en la frontera?”.

¿Quién es el reverendo que acompaña a inmigrantes?

El camino del pastor, de 41 años, hacia el sacerdocio y el ministerio fronterizo fue más de gracia que de planificación, contó Strassburger.

Criado en Colorado por padres católicos, soñaba con ser padre, profesor de matemáticas y entrenador de baloncesto en una preparatoria jesuita como la que él cursó. Fue después de la universidad, mientras hacía voluntariado con los agustinos —entre quienes conoció al futuro papa León XIV—, cuando por primera vez consideró una vocación religiosa, especialmente al atender a víctimas de sida en un hospicio en Sudáfrica.

Video Temor a operativos migratorios impacta en la asistencia a iglesias hispanas en EEUU, según estudio

“Siempre había pensado que una vocación religiosa o el sacerdocio era como esta cruz que cargas porque Dios te dice que tienes que hacerlo. Es como: ‘Lo siento, Brian, eres de esos que tienen que ser sacerdote’. Y tú dices: ‘Está bien, Dios’”, relató Strassburger. “Empecé a pensar: ¿y si la vida sacerdotal no es esta gran carga, sino en realidad la manera de que yo sea mi mejor versión?”.

PUBLICIDAD

En 2011 ingresó al noviciado jesuita y cinco años después, pese a no saber nada de español, fue enviado a Nicaragua por más de dos años. A su regreso, ya bilingüe, pasó un verano en la Iniciativa Fronteriza Kino en los dos Nogales, las ciudades de Arizona y México justo al otro lado de la valla.

Ahí encontró su misión, el lugar ideal para su capacidad de moverse en un contexto bilingüe y servir de puente. Tras su ordenación, su superior le pidió establecer una presencia jesuita en el Valle del Río Grande, literalmente en los márgenes del país, los lugares a los que el papa Francisco había instado a la Iglesia a ir.

“No pude decir que sí más rápido”, comentó Strassburger, y añadió que el obispo local luego le asignó a él y a otro jesuita una misión sencilla. “Dijo: ‘Lean la realidad y respondan a ella’. Y eso es lo que hemos intentado hacer desde entonces. E identificamos muy rápidamente la necesidad de acompañamiento pastoral de la población migrante”.

Una nueva misión en la frontera para detenidos y deportados

Con la actual ofensiva contra la inmigración, Strassburger se ha concentrado en celebrar misas regulares en dos grandes centros de detención de Texas, así como en albergues en México.

Uno de ellos, en Matamoros, es administrado por autoridades mexicanas para personas que han sido deportadas, algunas de ellas después de décadas en Estados Unidos, como una mujer con seis hijos, todos ciudadanos estadounidenses, de 19 a 6 años. Fue arrestada tras 29 años en el país, justo antes de Navidad, durante una revisión en un tribunal de inmigración.

PUBLICIDAD

“Ella dice: ‘No dejo de pensar, ¿fue un error siquiera intentar regularizar mi estatus? O sea, si no hubiera ido a la corte ese día, ¿estaría celebrando Navidad con mis seis hijos?’”, recordó Strassburger. “Ese es el tipo de cosas con las que nos encontramos todos los días”.

El reverendo Brian Strassburger come con otros jesuitas y monjas en la Casa del Migrante el jueves 19 de marzo de 2026, en Reynosa, México. (AP Foto/Michael Gonzalez)
El reverendo Brian Strassburger come con otros jesuitas y monjas en la Casa del Migrante el jueves 19 de marzo de 2026, en Reynosa, México. (AP Foto/Michael Gonzalez)
Imagen Michael Gonzalez/AP

Hace cinco años, William Cuellar fue deportado de regreso a su México natal, del que se fue cuando tenía 4 años. Ahora también se aloja en un albergue en Matamoros, que colinda con Brownsville, Texas, para facilitar las visitas de su madre y de sus hijos adultos, que permanecen en Estados Unidos.

Empezó a asistir a misa con Strassburger hace seis meses y lo ve más como un amigo que como un sacerdote.

“Cuando conocí al padre Brian, pensé: ‘Qué bien, puedo comunicarme en inglés con alguien más’”, contó Cuellar. “Me dedica tiempo para escucharme”.

Además de decir misa o sacramentos como la confesión y los bautismos, esa presencia consoladora y de escucha de Strassburger y de los otros jesuitas es lo que más ayuda a los migrantes, agregó la hermana Carmen Ramírez, quien dirige el albergue Casa del Migrante en Reynosa junto con otra monja católica.

“Ellos traen la esperanza a la gente,” dijo Ramírez. “Traen el evangelio estos hombres, una mirada de empatía, de compasión".

El albergue ahora recibe a unas dos docenas de personas, en su mayoría de Honduras y México. Cuando los jesuitas visitan dos veces por semana, otras 50 familias acuden para la misa y actividades centradas en madres y niños, la mayoría de los cuales son de Haití.

" El padre Brian es un hombre que con los niños se puede relacionar. Yo me imagino a Jesús cuando corren a abrazarle,” dijo Ramírez. “Su apostolado es de escucha, sentarse a escuchar, viéndole de frente, que hay un Dios que los ama a través del encuentro”.

Relacionados:
Frontera EEUU MéxicoInmigraciónNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Un hombre por semana
Polen
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX