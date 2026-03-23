Inmigración ¿Qué me pueden revisar ICE y CBP en aeropuertos? Esto hacen los agentes de inmigración Esto es lo que pueden revisar los agentes del ICE en aeropuertos. ¿Me pueden detener? Esto es lo que dice Trump

Video Impacto de agentes de ICE en aeropuertos de Texas: abogado explica

Luego de que este domingo, la administración del presidente Donald Trump informara que desplegaría oficiales federales de inmigración en los aeropuertos principales con los tiempos de espera más largos, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Lauren Bis, dijo que esto incluiría a “cientos” de oficiales de ICE, pero no reveló a qué aeropuertos irían, al alegar razones de seguridad.

Para los sindicatos, desplegar agentes federales de inmigración podría escalar las tensiones.

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“Esta última amenaza de una invasión de ICE en los aeropuertos es otra distracción de las soluciones que protegen a los estadounidenses”, afirmó en un comunicado una coalición de sindicatos que representa a auxiliares de vuelo y otros trabajadores, incluyendo la Asociación de Auxiliares de Vuelo-CWA y la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales.



Los oficiales de seguridad de transporte “no pueden ser reemplazados simplemente” por oficiales federales de inmigración, señalaron, y agregaron que la presencia de ICE y los posibles intentos de interrogar a los pasajeros sobre su estatus migratorio también pueden “distraerlos de garantizar la seguridad del aeropuerto”.

En ese sentido, los sindicatos exigieron que se pague de inmediato a los trabajadores de la TSA.

Video Hablemos de inmigración | Gobierno sustituye operativos de ICE, masivos por acciones dirigidas

¿Qué me pueden revisar ICE y CBP en aeropuertos?

De acuerdo con las normativas y facultades de las agencias oficiales del gobierno de los Estados Unidos (TSA, CBP y DHS), los agentes del ICE, podrían revisar lo siguiente.

1. Administración de Seguridad en el Transporte (TSA)

La TSA se enfoca en la seguridad física de los vuelos nacionales e internacionales que salen de Estados Unidos por lo que puede revisar:

Identificación (REAL ID): A partir de mayo de 2025, es obligatorio presentar una identificación que cumpla con los estándares de REAL ID. Si no la tienes, la TSA ha implementado el sistema ConfirmID, que permite verificar tu identidad mediante una tarifa de $45 USD.

Propiedad y Persona: Tienen autoridad para registrarte físicamente (palpación o escáner corporal) y revisar tu equipaje de mano y facturado en busca de artículos prohibidos, explosivos o armas.

Líquidos: Solo se permiten líquidos en envases de máximo 3.4 onzas (100 ml) dentro de una bolsa transparente de un cuarto de galón. Existen excepciones oficiales para leche materna, fórmula para bebés y medicamentos líquidos necesarios, los cuales deben declararse para una inspección por separado.

Dispositivos Electrónicos: Los agentes pueden pedirte que saques cualquier aparato más grande que un celular para que pase solo por el rayo X.

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2. Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)

Al entrar al país, la CBP tiene una autoridad más amplia bajo la "Excepción de Búsqueda en la Frontera", por lo que puede revisar:

Dispositivos Digitales (Directiva 3340-049B): Actualizada en enero de 2026, permite a los agentes revisar celulares, laptops y memorias USB.

(Directiva 3340-049B): Actualizada en enero de 2026, permite a los agentes revisar celulares, laptops y memorias USB. Búsqueda Básica : Pueden revisar fotos, mensajes y contactos almacenados localmente sin necesidad de una orden judicial o sospecha específica.

: Pueden revisar fotos, mensajes y contactos almacenados localmente sin necesidad de una orden judicial o sospecha específica. Búsqueda Avanzada : Requiere "sospecha razonable" para conectar el equipo a software forense.

: Requiere "sospecha razonable" para conectar el equipo a software forense. Límite Legal : No pueden acceder a información que esté únicamente en la nube (iCloud, Google Drive) y deben pedirte que pongas el equipo en "modo avión".

: No pueden acceder a información que esté únicamente en la nube (iCloud, Google Drive) y deben pedirte que pongas el equipo en "modo avión". Dinero en Efectivo : Por ley (FinCEN), debes declarar si transportas más de $10,000 dólares en efectivo o instrumentos monetarios. No es un límite de cantidad, sino una obligación de reporte.

: Por ley (FinCEN), debes declarar si transportas más de $10,000 dólares en efectivo o instrumentos monetarios. No es un límite de cantidad, sino una obligación de reporte. Productos Agrícolas : Todo alimento, planta o producto animal debe ser declarado. La CBP busca prevenir plagas; el no declarar un artículo prohibido puede resultar en multas de hasta $1,000 dólares.

: Todo alimento, planta o producto animal debe ser declarado. La CBP busca prevenir plagas; el no declarar un artículo prohibido puede resultar en multas de hasta $1,000 dólares. Biometría: Los ciudadanos no estadounidenses están sujetos a la toma obligatoria de huellas dactilares y fotografías faciales para verificar su identidad contra las bases de datos del gobierno.

Además hay derechos a los procedimientos oficiales:

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Inspección sin Orden: En el aeropuerto, la Cuarta Enmienda (protección contra registros irrazonables) se aplica de forma limitada. El gobierno sostiene que la seguridad fronteriza justifica registros sin orden judicial previa.

Retención de Equipos: La CBP puede retener un dispositivo electrónico para una revisión más profunda por un periodo "razonable" (usualmente hasta 5 días, extendible con aprobación de un supervisor).

Derecho a Reclamo: Si tu propiedad es dañada durante una inspección de la TSA, el sitio oficial tsa.gov indica que puedes presentar un reclamo formal bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (FTCA).

Video Despliegue de ICE en aeropuertos genera temor pese a que solo brindan apoyo logístico

¿Qué dice Trump que los agentes del ICE pueden hacer en aeropuertos?



Aunque estas son las facultades oficiales, el presidente Trump aseguró que además de tareas de seguridad en los aeropuertos, los agentes del ICE detendrán a "todos los inmigrantes ilegales".

…"desplazaré a nuestros brillantes y patriotas agentes del ICE a los aeropuertos, donde llevarán a cabo tareas de seguridad como nunca antes se ha visto, incluyendo la detención inmediata de todos los inmigrantes ilegales que hayan entrado en nuestro país, con especial énfasis en los procedentes de Somalia, quienes han destruido por completo, con la aprobación de un gobernador corrupto, un fiscal general y la congresista Ilhan Omar, el otrora gran estado de Minnesota", aseguró Trump en una publicación de su red Truth Social, el 21 de marzo pasado.

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En tanto, Tom Homan, el Zar de la frontera de la Casa Blanca aseguró que los agentes del ICE ya realizaban controles de inmigración en los aeropuertos.

"No me imagino a un agente de ICE manejando una máquina de rayos X, porque no están capacitados para ello, pero hay ciertas tareas de seguridad que actualmente realiza la TSA de las que podemos liberarlos para asignarles puestos especializados y así agilizar las colas", afirmó Homan.