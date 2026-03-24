Inmigración ¿Puedo solicitar asilo si NO cruzo la frontera? El Tribunal Supremo perfila el futuro de miles de inmigrantes El Gobierno de Donald Trump sostiene una medida que podría afectar a los inmigrantes que buscan asilo. Esto es lo que dice el Tribunal Supremo y cómo podría afectar a quienes piden ayuda.

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El derecho al asilo en Estados Unidos se encuentra en el centro del debate pues el Tribunal Supremo llevó a cabo una audiencia que podría cambiar drásticamente la forma en que las personas solicitan protección al llegar a la frontera con México.

La decisión de los magistrados no solo definirá procesos legales, sino el destino de miles de familias inmigrantes que huyen de sus países.

¿Qué dice el Tribunal Supremo sobre pedir asilo antes de cruzar frontera?

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Durante más de una hora, los jueces del máximo tribunal debatieron en torno a una palabra en la ley: "llegar".

Y es que la postura del Gobierno de Donald Trump sostiene que una persona solo tiene derecho a solicitar asilo si cruza completamente la frontera hacia suelo estadounidense.

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Mientras que los defensores argumentan que presentarse en un puerto de entrada y expresar temor de persecución debería ser suficiente para iniciar el proceso, tal como se ha hecho durante décadas.

El presidente del Tribunal, John G. Roberts Jr., y la jueza Amy Coney Barrett, sugirieron durante sus intervenciones que "llegar" implica haber pisado territorio estadounidense de manera total, una interpretación que favorecería las políticas restrictivas de la actual administración del presidente Trump.

¿Cuál ha sido la política de asilo para inmigrantes en los últimos años?

La política de impedir que los solicitantes de asilo pisen suelo estadounidense no es nueva.

Ejemplo de ello es que Barack Obama fue el primero en implementar restricciones para ciertos grupos. Luego durante su primer mandato, Donald Trump, endureció estas políticas considerablemente. Por su parte, Joe Biden derogó estas medidas en 2021, al devolver el peso de las decisiones a los tribunales ordinarios, que a menudo fallaron a favor de los inmigrantes. Y ahora Donald Trump en su segundo mandato, retomó la política como una "herramienta fundamental" para gestionar los flujos migratorios.

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"Esta política es ilegal y contraria a la larga tradición de nuestro país de brindar refugio a quienes huyen de la persecución", declaró Kelsi Corkran, abogada defensora de los derechos de los migrantes, ante el estrado.

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¿Puedo solicitar asilo si no cruzo la frontera?

La respuesta, por ahora, es que los procesos siguen sujetos a las normativas vigentes y a las decisiones de tribunales menores o locales.

Aunque esto podría cambiar si el Tribunal Supremo falla a favor de la interpretación del Gobierno, la respuesta a la pregunta de si se puede solicitar asilo simplemente presentándose en la frontera podría ser un "no" rotundo, a menos que el solicitante logre entrar físicamente al país bajo las nuevas y estrictas definiciones que se perfilan.

El Departamento de Justicia ya ha recordado precedentes de los años 90, cuando el Tribunal Supremo permitió detener a ciudadanos haitianos en alta mar para evitar que llegaran a tierra firme, validando la facultad del Gobierno de interceptar migrantes antes de que toquen suelo estadounidense.

¿Cuándo conoceremos la decisión final sobre si se puede pedir asilo si no cruzo la frontera?

Aunque la audiencia de este martes dejó ver una inclinación de la mayoría de los magistrados hacia la postura restrictiva, no habrá una sentencia firme de inmediato.

Se espera que el Tribunal Supremo emita su fallo oficial a finales de junio o principios de julio de 2026.

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