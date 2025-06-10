¿Puedes perder la visa o la 'green card' si te detienen en una protesta? Experto en inmigración responde las dudas

Video ¿Qué es la Ley de Insurrección que podría invocar Trump en respuesta a las protestas en Los Ángeles?

Información a los lectores: El contenido de este artículo se basa en la entrevista realizada con el abogado de inmigración Ezequiel Hernández, experto en el tema. El fin del artículo es exclusivamente informativo. Univision Noticias no brinda consejos o servicios de asesoría migratoria de ningún tipo. Ante dudas sobre inmigración, consulte siempre asesores profesionales personalizados para su propio caso.

En medio de las protestas en contra de las redadas de ICE iniciadas en Los Ángeles, pero que se han extendido a otras ciudades de Estados Unidos, el presidente Donald Trump envió militares de la Guardia Nacional y marines para contener cualquier desborde. Las manifestaciones resultaron en decenas de detenidos.

La situación de la militarización de la respuesta a las protestas y el contexto de retórica antiinmigrante bajo el gobierno de Trump, ha despertado temores no solo entre inmigrantes indocumentados que quisieran participar en estas manifestaciones, sino entre inmigrantes que tienen residencias permanentes o visados.

Aunque las protestas pacíficas son un derecho y la Primera Enmienda en Estados Unidos protege la libertad de expresión en amplias bases, hay límites a esos derechos y a esa garantía constitucional. A eso se le suma la situación actual bajo la administración Trump, en la que la situación para los inmigrantes se siente muy frágil y hasta peligrosa, especialmente para quienes no tienen ciudadanía.

Si una protesta se torna violenta, las probabilidades de un arresto son mucho más altas y para un inmigrante podría potencialmente afectar los procesos legales. ¿Puede un inmigrante con green card perder su estatus si es detenido en una protesta? ¿Y las personas con visados, podrían ser expulsadas de EEUU? ¿Qué cargos podrían aplicarle a alguien detenido en una protesta?

El abogado de inmigración Ezequiel Hernández explica a Univision Noticias compleja situación, detallando cómo el estatus migratorio –desde indocumentado hasta residente permanente o con visa– puede influir drásticamente en las consecuencias legales y migratorias si una protesta pacífica escala a la violencia o si se presentan cargos federales.

¿Está protegida la protesta bajo la Constitución de Estados Unidos?

"Sí, una protesta pacífica está protegida bajo la Constitución", indicó el abogado Ezequiel Hernández. "El derecho de asamblea pública puede ser ejercido por cualquier persona, incluyendo personas indocumentadas o de cualquier estatus".

¿Cuándo empiezan los riesgos para los inmigrantes al participar en una protesta?

"El problema comienza cuando una protesta se vuelve no pacífica. Esto incluye acciones como quemar cosas, destruir. Si la policía, el gobierno federal o cualquier otra autoridad te detiene en este contexto, es donde empieza a afectar", detalla Hernández.

¿Afecta la participación en protestas a los residentes permanentes (Green Card holders)?

"Si eres residente permanente, ser detenido por crímenes como "trespassing" (allanamiento de morada o propiedad) o "defacing property" (dañar propiedad), o "disturbing the peace" (perturbar la paz), no te haría deportable, en principio", indicó.

Pero hay más detalles, añade el experto. El problema para los residentes permanentes en una protesta podría surgir en la acción de bloquear agentes que están realizando acciones. Desde esta administración "el presidente está diciendo que si tú bloqueas... en estas protestas se pueden tomar como un bloqueo hacia los oficiales de inmigración, lo cual podría implicar que te den el cargo de Harbor illegal Aliens", que se traduce como (dar refugio o protección a una persona con presencia ilegal en el país). Esto es "esencialmente contrabando y cuidado de personas indocumentadas, o obstrucción a la justicia federal, lo cual sí se puede vuelver un problema más grande con el estatus de residente".

El ejemplo de las protestas universitarias contra la guerra en Gaza

Como precedente cercano, está lo sucedido con algunos participantes en las protestas universitarias en contra de la guerra en Gaza donde incluso residentes permanentes han sufrido diferentes consecuencias o represalias migratorias. Se ha visto a la administración Trump detener a "residentes por temas que considera en contra de la seguridad de la nación o contrario a los intereses de la política exterior de Estados Unidos. Una acusación así puede provenir directamente del secretario de Estado".

¿Cómo afecta la participación en protestas a personas con visa (turista, estudiante, trabajo como TN), permiso de trabajo o en proceso de Visa U?

Hernández explica que las personas con visados están mucho más expuestas aún. "Una persona que tiene una visa de turista, sí puede estar sujeta a una salida voluntaria si tiene" algún tipo de problema en una manifestación y "le puede afectar en su visa", detalla. "Le pueden quitar la visa cuando entre de regreso".

Para las personas con visados estudiantiles, sí pueden verse afectados, y puede afectarles en el futuro, pero un incidente menor " no los pone en proceso de deportación a menos que apliquen" posibles causas federales como "Harbor Illegal Aliens".

Las personas con visados de trabajo, o " esperando una Visa U", un incidente " puede ponerlo en detención y en proceso con ICE (Inmigración y Control de Aduanas)".

El abogado cree que el gobierno federal, si busca aplicar reprimendas, podría enfocarse en imponer " esos cargos federales ( 'Harbor Illegal Aliens' u 'Obstructing Justice') a personas que no tienen un estatus de ciudadanía. Un cargo federal sí afecta en términos de estas visas o permisos de trabajo".

¿Cómo afecta la participación en protestas no pacíficas a las personas indocumentadas?

Según el abogado, la situación es " peligrosísima para una persona que no tiene estatus" de ningún tipo en Estados Unidos. Es el grupo número uno en riesgo si decidieran participar en una protesta y la escena se torna violenta.

¿Qué pasa si eres detenido en una protesta que se torna violenta, aunque tú no hayas hecho nada violento?

"Cuando te detienen en el proceso normal, usualmente interviene la policía estatal o del condado. Tendrías que pasar por un proceso local por cargos como "disturbing the peace", "trespassing" , o "defacing property" si te agarran quemando algo. Depende del cargo que te den estatalmente. Sin embargo, si te detienen en un edificio federal, esto es diferente a un "trespassing" en un lugar baldío o en la calle", explicó el abogado.

¿Qué diferencia hay si te detiene la policía local/estatal o un agente federal (como ICE o los US Marshalls)?

"Hay una gran diferencia depende de quién te detenga... y dependiendo de dónde ocurra la detención y si las autoridades locales cooperan o no con ICE", detalló Hernández.

Si te detiene la policía local/estatal: Primero pasas por el proceso criminal local. En lugares donde la policía local no coopera con ICE (como potencialmente Los Ángeles -California-, en referencia a su operación como estados o ciudades santuario), puede que no te entreguen a autoridades de inmigración. No obstante, esto no significa que no te puedan encarcelar o que un tema criminal en el futuro no afecte tu proceso migratorio.

Si te detiene un agente federal: Si están operando los US Marshalls, agentes de inmigración, etc. "Te pueden arrestar y es un arresto federal donde claramente van a checar tu estatus migratorio".

"En un estado que es más colaboracionista con ICE (donde tienen acuerdos como el 287G), si te detiene la policía estatal, probablemente te pasarán a ICE, por lo que la diferencia con un arresto federal no sería tan marcada.

¿Qué recomendaciones le daría el abogado a sus clientes no son ciudadanos sobre participar en protestas?

El abogado Ezequiel Hernández es claro: "Para mí las protestas ahorita no son para los inmigrantes", añadiendo que es una escena con altos potenciales riesgos.

Enfatiza en que no recomendaría a las personas que tienen visados o un estatus migratorios que los hagan sujeto de riesgos mencionados, que vayan a protestar,.

"Protestar (en estos momentos) es exponerse", apunta.

¿Qué otros riesgos existen si te detienen en una protesta violenta?

Un arresto en el contexto de una protesta violenta " eleva el riesgo de no calificar para una fianza", detalla.

"Para poder salir libre bajo fianza, tienes que establecer que no eres un peligro para la comunidad. También debes demostrar que no eres un riesgo de escape, lo cual podría ser más fácil si tienes una visa o un alivio migratorio. Sin embargo, si alguien es detenido por incendiar un carro, participar en una revuelta, pegarle a un policía, eso te establece como un peligro a la comunidad", añade el experto.

Hernández da un ejemplo conocido por él de un hombre que apenas tocó a un oficial "para pedir que no le pegaran tan duro a su hijo" y le aplicaron cargos de 'assaulting an officer' (agredir a un oficial) sin obtener derecho a fianza por seis meses hasta que los cargos fueron desestimados.

"Aunque te detengan y potencialmente puedas calificar para fianza, elevar la posibilidad de que tu fianza sea negada significa que no podrías salir en libertad para continuar con tu proceso migratorio", añade.

¿Tocar a un oficial puede terminar en un caso grave?

"Sí", según el abogado, " solamente tocar un oficial te puede valer el cargo de 'assault'". Explica que una parte específica de la ley es que " no puedes tocar a un oficial". "Esto no es extraordinario, es algo básico. Un cargo por eso es muy pesado".

¿Qué pasa si te detienen en una protesta y eres ciudadano naturalizado estadounidense?

"Si eres ciudadano y te agarran en una protesta, no deberían poder quitarte la ciudadanía. Es un arresto como el que le puede pasar a periodistas o cualquier ciudadano. Usualmente son cargos como 'trespassing', desobediencia civil ('civil disobedience'). Es un arresto y es posible que tengas que pagar multa o hacer servicio comunitario", explica el abogado que advierte que si no atiendes el asunto legal resultante, "puede complicarse".

"Ahora, si eres ciudadano y agredes a un oficial o quemas algo, todo depende del cargo que te apliquen".

¿Pueden ser una agravante cubrirse la cara o usar símbolos de otros países (como banderas) en una protesta si te detienen?

Sobre cubrirse la cara, el abogado menciona que el presidente Trump habla del tema como si fuera un agravante pero señala que " no hay ninguna ley que diga que tienes que andar sin cara tapada".

Sobre los símbolos de otros países, como las banderas, esto no está en el marco legal. Sin embargo, el abogado apunta a que el efecto de percepción, de poner la bandera de otro país (como México) en una protesta en Estados Unidos puede ser visto por algunos como que son "otros" quienes se están rebelando, y no ciudadanos estadounidenses.

Esto puede ser usado por figuras políticas para justificar posturas antiinmigrantes. Puede llevar a muchos a pensar " Trump tiene razón... están quemando California con una bandera de México... los tenemos que sacar".