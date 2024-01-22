Por problemas conyugales se fue del país en medio de su caso y ahora quiere volver. Preguntas de inmigración

Video Migrantes aseguran tener que hacer sus necesidades en parques de Nueva York ante falta de acceso a baños

Una mujer asegura que la rabia provocada por un problema conyugal la llevó a tomar una difícil y compleja decisión. Llevaba dos meses en Estados Unidos después de cruzar la frontera junto a su pequeña hija y esperaba una cita ante un juez de inmigración.

“Pero resulta que mi esposo me fue infiel”, cuenta Luz Gabriela a nuestra redacción. El nombre de la inmigrante es otro para no perjudicar su expediente, en caso de que pueda retomar el pedido de asilo abandonado cuando puso un pie fuera de Estados Unidos.

"Marido infiel"

“Pasa que yo me fui como inmigrante con mi esposo y la bebé. Pasamos por la frontera, pero solo duré dos meses y me devolví con mi bebé porque mi esposo me fue infiel. Me dejó botada en un hotel”, cuenta Luz Gabriela.

En un segundo párrafo, la inmigrante señala que está tratando de regresar a Estados Unidos, pero no sabe cómo, ni qué hacer para recuperar su caso de asilo.

“Quisiera saber si puedo volver a ingresar o qué debo hacer al respecto, pues debido a que a mí me dieron un teléfono móvil, con el cual debía tomarme una foto cada ocho días, pues al regresarme yo se lo entregue al padre de la niña”.

El teléfono móvil mencionado en el correo electrónico se lo entregaron al momento de ser liberados bajo libertad condicionada, ella, su esposo y la bebé. Debían utilizarlo para tomarse una fotografía cada semana y enviarla a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

Se trata de un dispositivo electrónico de seguimiento utilizado en el Programa Alternativo de Detención (ATD) para quienes no están entre las prioridades de deportación del gobierno porque no representan una amenaza a la seguridad pública o nacional de Estados Unidos.

Caso complejo y delicado

“Este tipo de casos son complejos y delicados”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Hay que averiguar si ella estaba en proceso de deportación y luego salió de Estados Unidos sin haber gestionado un permiso especial”.

“Si ese fue el caso, cuando llegue o se presente nuevamente en la frontera, la van a detener y es muy probable que le nieguen el caso. Pero no sabemos si ella se encontraba en proceso de deportación o no”, advierte Guerrero.

Por otro lado, al no haber estado más de 180 días o seis meses en el país, no le caerá la Ley del Castigo, “porque en ese caso se activa una prohibición de 3 años fuera sin poder volver”, señala.

Guerrero también explica que “si ella nunca fue puesta en proceso de deportación, cabe la posibilidad de que la procesen si vuelve a entrar, pero permanecerá detenida y no será colocada en el programa ATD como estaba antes de abandonar Estados Unidos”.

Si estaba en corte, se "autodeportó"

Para el abogado de inmigración Alex Gálvez, quien ejerce en Los Ángeles, California, el caso de Luz Gabriela es “grave” porque si tenía programada una cita en la Corte de Inmigración (EOIR) ante un juez, “al salir del país la persona automáticamente se autodeporta de Estados Unidos”.

“Técnicamente se autodeportó”, agrega. “Quiere decir que estaba pendiente de un caso y lo abandonó. Y si estaba programada una audiencia y no se presentó ante el juez, ella tiene emitida una orden de deportación en ausencia”.

“Los inmigrantes deben entender que, cuando son puestos en libertad, pero están siendo procesados, los dispositivos electrónicos que les entrega el gobierno es para revisar que cumplan con las reglas, con la ley y obedezcan los reglamentos del programa ATD”, apuntó.

Gálvez dijo además que “la violación de esas restricciones, pues resulta que, cuando quieran volver, es casi imposible que los dejen entrar y/o los metan nuevamente a ese programa de libertad vigilada”.

Guerrero dijo que, en este tipo de casos, antes de dar un paso “sería bueno tener un abogado”. Y recomendó que, antes de abandonar un caso, “las personas deben investigar primero “dónde está su proceso y las consecuencias que tendrá si sale de Estados Unidos y abandona el caso migratorio”.

Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas, dijo que “lo recomendable en este tipo de casos, cuando un inmigrante se encuentra libre bajo el ATD, “que contacte a ICE para decirles que se irá del país. De esa manera no viola los términos del programa”.

ICE advierte en su página digital que “si no se presenta a la audiencia (o a una cita programa con la agencia), se le puede ordenar que abandone Estados Unidos. Por eso es muy importante que se presente a las audiencias”.