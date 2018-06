Por qué el esfuerzo del gobierno para identificar fraudes en solicitudes de ciudadanía no debería preocuparte

Si no has dicho mentiras en tu proceso para naturalizarte, no hay razón para alarmarse por la decisión del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de abrir una oficina para identificar a quienes puedan haber cometido fraude. Te lo explicamos.