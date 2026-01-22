Inmigración "Si tienen órdenes judiciales, muéstrenlas": gobernadora del estado de Maine desafía al ICE "En Estados Unidos no creemos en arrestos secretos ni en policías encubiertos”, dijo la demócrata Janet Mills.

La gobernadora demócrata de Maine, Janet Mills, pidió a agentes del ICE que muestren las órdenes de arresto durante las redadas que han causado temor y preocupación en las comunidades.

"Es muy perjudicial para la vida de un niño, de un negocio, para una escuela, para una ciudad, y tiende a generar mucho miedo y ansiedad en las familias y comunidades", dijo en una conferencia de prensa sobre la iniciativa "Captura del día" que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) comenzó el martes en varias ciudades de Maine la cual busca detener 1,400 personas a quienes se refirió como "los peores inmigrantes ilegales criminales".

"Si tienen órdenes judiciales, muéstrenlas. En Estados Unidos no creemos en arrestos secretos ni en policías encubiertos”, dijo Mills, quien es exfiscal general de Maine.

Asimismo, atribuyó la operación en ese estado a que es demócrata, como ya ocurre en lugares como Illinois, California y Minnesota, donde continúan las detenciones y las protestas tras la muerte por disparos de Renée Good, de 37 años, a manos de un agente del ICE.

Mills afirmó que si alguien tiene pruebas de actividades delictivas, lo quieren saber y también que le "sorprendería mucho" que en Maine haya 1,400 personas con cargos criminales.