Niña de 2 años detenida por ICE: La historia de la pequeña hispana Chloe Renata

El Gobierno de Ecuador confirmó que Chloe fue retenida por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). Estos son los detalles.

Uno de los casos que ha conmovido a la comunidad hispana alrededor de las detenciones de menores de edad que han realizado agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE), es el de la niña ecuatoriana, de solo 2 años de edad, Chloe Renata Tipan Villacis.

La detención de la pequeña ocurrió cuando Elvis Joel Tipan-Echeverria y la menor, fueron detenidos en el sur de Minneapolis mientras regresaban a casa después de ir al supermercado, el pasado 22 de enero de 2026, según informó Jason Chávez, miembro del consejo municipal de Minneapolis, en Instagram.

De acuerdo con Kira Kelley, abogada de la familia, los del ICE no permitieron que el padre entregara a su hija a la madre y, en su lugar, ambos fueron trasladados a Texas, informó The Guardian.

Ante estos hechos, el Gobierno de Ecuador confirmó que Chloe fue retenida por el Servicio de Inmigración aunque ya se encuentra con su madre en esa misma Minneapolis.

Mediante un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, detalló que el Consulado de Ecuador en Minneapolis tomó contacto con la oficina del ICE para confirmar la condición migratoria de sus connacionales, monitorear su situación y brindar el apoyo correspondiente.

Reúnen fondos para ayudar a Chloe y su familia

Luego de la detención de Chloe, en la página Go Fund Me organizaron una recaudación de fondos destinados a la menor y su padre.

“El 22 de enero de 2026, Chloe, de 2 años, y Elvis, su padre, fueron detenidos en el sur de Minneapolis por el ICE. Regresaban a casa en auto desde la tienda de comestibles cuando los funcionarios de inmigración decidieron detenerlos”, se lee en la campaña “ Ayuda a que Chloe, de 2 años, y su padre vuelvan a casa”.

“Con el permiso de la madre, estamos pidiendo ayuda a la comunidad para recaudar fondos para pagar los honorarios del abogado, la comida, las fianzas, el alquiler, la vivienda y otros recursos necesarios para mantener unida a esta familia. Ella agradecería la ayuda de la comunidad para reunir a su familia”, dice el organizador que se identifica como Jason Chavez-Cruz.

“Esperamos que la comunidad se una para que Chloe y Elvis puedan volver a casa. Ninguna familia debería pasar por esto”, remata en el mensaje para recaudar fondos.

InmigraciónInmigración InfantilNoticias de hispanosEcuadorIce

