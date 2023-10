Piden a Biden acción ejecutiva para modificar Ley del Castigo y evitar separación de familias mixtas

“Pienso que pedirle al presidente que use su poder ejecutivo para que haya discreción procesal en nuestros casos no solo nos ayudará a nosotros, sino a otros miles en la misma situación”, dice en atribulado esposo. “Pensamos que la pena de la ley de los 10 años es demasiado para la ofensa cometida, no es proporcional. Ojalá nos escuche”.