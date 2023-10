“Me entregué a inmigración y estoy libre. ¿Qué necesito para trabajar?” Respondemos tus preguntas

“Lo que pasa es que yo me entregué a inmigración, me llevaron a un refugio, luego salí de allí con los papeles que me dan. ¿Ya puedo trabajar acá en Estados Unidos?”, y agrega: “También tengo pasaporte. ¿Puedo trabajar con los papeles que me dan en inmigración al salir del refugio? ¿O qué necesito para trabajar, como puedo hacer para trabajar con mi pasaporte colombiano?”.